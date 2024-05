Más allá de elegir un partido o una candidata, se trata del proyecto de nación: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-A seis días de la elección presidencial, Andrés Manuel López Obrador afirmó que más allá de elegir un partido o una candidata, se trata del proyecto de nación y cuestionó si lo que se busca es tener un gobierno de oligarquía y grupos de intereses o de verdadera democracia.

Dedicó casi toda la conferencia matutina al tema electoral, en torno a llamar a votar, pero también a lanzar cuestionamientos a la ciudadanía sobre qué es lo que se quiere para la elección.

“Una vez que pasan las elecciones, que la gente libremente se manifieste, va a ser muy importante porque es más que una elección lo del domingo, es un referéndum, es un plebiscito, es una consulta. No es nada más elegir a las autoridades, elegir al partido, no, es elegir el proyecto de nación que queremos”, afirmó.

Agregó: “¿Queremos que el país siga siendo como antes de un pequeño grupo, de una minoría, que engañaba porque no había democracia?, era una oligarquía con fachada de democracia porque al pueblo no lo tomaban en cuenta o queremos que de verdad se establezca una verdadera democracia”.

Insistió en “¿cómo vas a hablar de democracia, si no tomas en cuanta al pueblo, si crees que la democracia es lo que resuelven arriba, en la cúpula, los del poder económico y político? Eso no es democracia (...) Eso es lo que se va a elegir. ¿Queremos una oligarquía con fachada de democracia? o queremos una democracia auténtica. Que el pueblo decida y se beneficie que los bienes de la nación y las riquezas de México”.

Afirmó que quienes se oponen a su gobierno “están desesperados porque fueron muchísimos años de sentirse superiores, les faltó humildad, el poder es humildad, es respeto a los demás, no es clasismo, no es racismo. Yo pienso que es una tarea fundamental, es la principal tarea del gobierno y eso que ya inició, porque no era así, debe continuar. Debe seguir adelante, debemos todos los mexicanos internalizar, hacer nuestra la idea de que el principal problema de México fue por muchos años la corrupción”.

Ese domingo saldrá a votar temprano y afirmó que el día de la elección esperará a que la autoridad electoral emita los resultados para pronunciarse en un video. “A lo mejor subo algo y al día siguiente vamos a estar aquí y vamos a hablar más. Sí voy a estar aquí todo el día”.

“También tomar en cuenta que es un proceso, se vota ese día, se cierra la casilla, empieza el cómputo de casilla, creo que el INE debe tener ya contratado a empresas que hace lo que se llama conteo rápido donde hacen una selección y una muestra. Ya como a las 9, 10 de la noche tiene una respuesta, la verdad ya se sabe. Ellos tienen que salir a dar a conocer. A partir de las 6 empiezan las famosas encuestas de salida”, expuso.

Pidió tomar en cuenta que el miércoles son los cómputos distritales para esperar los tiempos del proceso electoral.

Después reiteró que desde los años 70 no se veía “una estabilidad como ahora”, donde se descartan devaluaciones y desequilibrios.