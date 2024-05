Taboada, abierto a sumar a Xóchitl como parte de su gabinete (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El candidato del PAN, PRI, y PRD a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Santiago Taboada, se dijo consciente de los “errores” de los partidos que lo abanderan y del carácter conservador del blanquiazul, por lo que más allá de su eslogan, “Ni un derecho para atrás”, compartió qué derechos van para adelante, y reconoció que contemplaría a Xóchitl Gálvez en su gabinete, si la candidata opositora no alcanza la Presidencia.

En las canchas de futbol del Parque Ecológico Águilas-Japón, el calor que acumuló el pasto sintético penetró las suelas de los zapatos de los asistentes al cierre de campaña de Lía Limón, aspirante de la alianza “Va por la CDMX” a reelegirse como alcaldesa en la alcaldía Álvaro Obregón.

En el escenario estuvo Santiago Taboada, apoyando el proyecto de la oposición en una alcaldía que buscan conservar. Cuando terminó el mitin, Proceso acompañó al candidato en un traslado de 20 minutos hacia su casa de campaña, en la colonia Del Valle.

El exalcalde de Benito Juárez tardó más de 40 minutos en recorrer menos de 200 metros, tomándose fotos con sus simpatizantes. Cuando por fin se subió a la camioneta negra de lujo, en la que acostumbra trasladarse cuando no se mueve en motocicleta, tenía gotas de sudor en la frente y una bebida con electrolitos en una mano, siempre sonriente, con una camisa blanca que se mantiene impecable durante los eventos y un repuesto en los asientos traseros.

Gálvez. Sumar fuerzas. Foto: Eduardo Miranda.

La entrevista, que esta revista busca desde el comienzo de las campañas, inició al mismo tiempo en el que arrancó el chofer, con un cuestionamiento sobre el peso de los partidos que lo abanderan, a cuya relación se refirió sin titubeos cuando reafirmó su individualidad al decir que si derrota a su contrincante de Morena-PV-PVEM, Clara Brugada, “va a gobernar Santiago Taboada; el jefe de Gobierno de esta ciudad va a ser Santiago Taboada”.

Dijo que está consciente de los errores de los partidos, pero pidió a la ciudadanía que no se los adjudicaran a él, que le permitieran construir su propio camino: “Las posturas del jefe de Gobierno son las posturas de la Ciudad de México, no de los partidos políticos”.

Sin embargo, reclinado en el asiento de piel, también aclaró que su historia al frente de la capital va de la mano de los partidos aliancistas: “Por supuesto, acompañado hoy de una coalición que me ha venido acompañando”.

Y aunque negó sentirse comprometido a ceder frente a los partidos, desde que inició su campaña integró a su equipo a personalidades que no se alinean con los valores progresistas que presume. Por ejemplo, Federico Döring, legislador que votó contra el matrimonio de personas del mismo sexo en 2017, y el exsecretario de Seguridad Pública en el gobierno de Peña Nieto, Manuel Mondragón y Kalb, que se ha pronunciado en contra de la legalización de la marihuana y contra el aborto.

Sobre el carácter conservador de Acción Nacional, que le ha valido los cuestionamientos más duros durante sus visitas a universidades, el candidato reconoció: “Creo que el PAN tiene que iniciar una discusión sobre la actualización y los replanteamientos de un México que hoy es distinto”.

¿Qué derechos van para adelante?

Entonces, ya más cómodo gracias al aire acondicionado del vehículo, el exdiputado constituyente respondió a una serie de preguntas sobre los derechos que impulsaría en su administración, como el derecho a la eutanasia, respecto a la cual compartió:

“Si a mí algo me pasara en una situación médica complicada, no quisiera que mantuvieran mi vida en estado artificial, por eso he dicho que es una postura personal y que es algo que también se tiene que legislar”.

También se pronunció a favor de un acompañamiento del gobierno a personas de la comunidad trans en temas de salud pública, como el acceso a terapias de reemplazo hormonal. En cuanto a dar acceso a menores de edad a estos tratamientos, fue claro:

“Me parece que ese tema, lo he dicho, es un tema que lo tiene que discutir el Congreso, pero yo he dicho que en ese sentido, a partir de los 18 años, el gobierno tiene que dar un acompañamiento puntual permanente, porque tienen esa mayoría de edad y pueden decidir en ese sentido”.

Ante el planteamiento de promover protocolos para facilitar la adopción homoparental, el candidato fue cauteloso para pronunciarse sobre el tema y optó por abordarlo generalizando la problemática burocrática en los trámites de adopción para todo tipo de familias.

Aun cuando Proceso le insistió sobre la discriminación que enfrentan las parejas homosexuales que buscan adoptar, Taboada respondió:

“Es agilizar el trámite para todos y para todas. He platicado con muchas personas que han adoptado, también de familias homoparentales, y te dicen que la tramitología es infinita. Lo que tenemos que hacer es facilitarle a todas las personas la opción”.

En cuanto a temas de adicción y drogas, el panista se manifestó a favor del consumo recreativo y medicinal de la marihuana, pero aclaró que marca su límite con otras sustancias:

“En otro tipo de droga yo estoy en contra, porque los daños, estos mercados, la cuestión del crimen relacionado con ello es algo que tenemos que combatir”.

Godoy. Intereses políticos. Foto: Montserrat López.

Y descartó que la Ciudad de México esté preparada para incluir salas de consumo supervisado de drogas para combatir los índices de adicciones y las muertes entre los usuarios.



De ganar las próximas elecciones...

El candidato de oposición, que dice no estar comprometido con los partidos que los respaldan, dijo que de llegar a encabezar esta ciudad gobernaría de la mano de la sociedad civil, así como junto a ciertos perfiles del PAN, PRI y PRD, cuyos nombres no quiso revelar: “Quiero que todos se pongan a chambear de aquí al 2 de junio y que nadie se distraiga”.

--Candidato, si usted gana la Ciudad de México y Xóchitl Gálvez pierde la Presidencia, la consideraría para su gabinete?

--Xóchitl es una mujer valiosísima, claro que yo la consideraría, porque es una mujer que ha aportado muchísimo a la vida democrática. Pero no me va a aceptar, porque va a ser presidenta de México.

--¿En qué secretaría la consideraría?

--Ella, en algún momento que platicamos, me decía que le encantaría ser “city manager” de esta ciudad, pero ella va a ser presidenta, entonces va a estar muy ocupada los próximos seis años.

En la jefatura de Gobierno, Santiago Taboada tendría la oportunidad de palomear entre una terna de perfiles para el nuevo fiscal general de la Ciudad de México, sobre lo que opinó:

“Es un proceso en el que voy a respetar al consejo judicial ciudadano, las personas que se inscriban, y por supuesto yo, en ese sentido, me pronunciaré y acompañaré también lo que el Congreso defina”.

El aspirante a gobernar la Ciudad de México fue severo cuando mencionó que la extitular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), Ernestina Godoy, llevó la institución a la arena de la política y priorizó la promoción de una persecución contra la oposición antes que resolver los problemas en materia de seguridad y justicia de la capital.

Dijo que él busca una fiscalía que no persiga a la oposición, pero aclaró que si la candidata presidencial del oficialismo, Claudia Sheinbaum, llega a encabezar el país y él alcanza la jefatura de Gobierno, se compromete a llevar una buena relación entre la federación y la capital:

“A mí lo que me interesa es que a México le vaya bien. No que le vaya bien a los partidos, ojo, que le vaya bien a la ciudad, y eso va a implicar que Santiago Taboada se siente con quien sea la próxima presidenta de México”.

Lo anterior no impidió su descripción en dos palabras de la administración de Sheinbaum como jefa de Gobierno: “Abandono y fracaso”.

Ni tampoco que reconociera su trabajo en la construcción de la Línea 1 del Cablebús en Gustavo A. Madero y la Línea 2 en Iztapalapa.

Al finalizar la entrevista, Santiago Taboada se pronunció sobre el “voto de castigo” que ejercen los ciudadanos que sienten hartazgo contra Morena, pero no necesariamente se identifican con el proyecto de la alianza opositora:

Von Roehrich. Corrupción. Foto: Miguel Dimayuga.

“Para mí es muy importante que esa gente nos dé un voto de confianza”. También aseguró que los ataques que lo relacionan con el “Cártel inmobiliario” de Benito Juárez, no le han restado “ni un solo voto”.

Dicha red de corrupción inmobiliaria fue denunciada por la Fiscalía capitalina, al mando de Godoy, en 2023, lo que ocasionó que el amigo de Taboada y exjefe delegacional de Benito Juárez, Christian Damián von Roehrich, terminara en prisión preventiva desde el 20 de abril de 2023 por enriquecimiento ilícito, y que también Nicias René Aridjis Vázquez, exdirector de Obras de esa demarcación, fuera condenado por el mismo delito.