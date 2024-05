The New York Times y The Washington Post exhiben la violencia electoral que vive México de cara al 2 de junio

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A menos de una semana de la jornada electoral del 2 de junio, The New York Times y The Washington Post publicaron sendos reportajes sobre el crecimiento del crimen organizado en México.

Ambos medios coincidieron en señalar que el crimen organizado tiene como objetivo adueñarse de los gobiernos de las pequeñas localidades para realizar sus actividades delictivas con libertad.

The New York Times señaló que, desde junio de 2023, al menos 36 candidatos a un cargo de elección popular y 14 familiares han sido asesinados, de los cuales, 28 podrían tener participación del crimen organizado según las autoridades locales.

Subrayó que el aumento de la violencia electoral puede atribuirse a la magnitud de los comicios y el gran número de candidatos.

Y es que las elecciones del 2 de junio serán las más grandes en la historia de México, con 20 mil cargos locales en juego y más de 600 a nivel federal.

Arturo Espinosa, director del Laboratorio Electoral, declaró al medio estadunidense que los candidatos locales son más vulnerables para ser atacados por el crimen organizado porque no cuentan con recursos importantes, lo que los vuelve un blanco fácil para acceder al control de información y dinero del gobierno.

Por su parte, The Washington Post publicó un reportaje sobre la inmersión de los cárteles de la droga en el negocio de las tortillas en México. Señaló que, de acuerdo con el Consejo Nacional de la Tortilla, al menos 15 por ciento de las tortillerías, cerca de 20 mil, son extorsionadas.

En 2023, 30 tortillerías en Morelos se vieron obligadas a cerrar sus puertas debido a la extorsión y en Cuernavaca el cobro del derecho de piso a estos negocios es de 900 dólares (14 mil 994 pesos).

El Post refiere también que, en Guerrero, los cárteles obligan a los agricultores a venderles maíz, cuya compra es forzada para las tortillerías y que, incluso, las pandillas inspeccionan los inventarios de las tiendas para asegurarse de que no compren en otros lugares.

Dentro de su análisis, The Washington Post refiere que las elecciones se han vuelto cada vez más violentas a medida que grupos criminales intentan hacerse con el control de gobiernos locales.

Enfocándose en la violencia electoral, el reportaje habla de 34 aspirantes a un cargo de elección popular asesinados en lo que va de la campaña y coincide con que las organizaciones criminales se han concentrado en el control de las localidades pequeñas, provocando la ola de violencia que viven actualmente.

Señaló que la consultora Lantia Consultores había identificado al menos 87 grupos armados regionales además de los 2 cárteles de presencia nacional, el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Por su parte, el gobierno federal combate la violencia electoral poniendo al servicio de los candidatos a elementos de la Guardia Nacional, ejército y fuerzas de seguridad federales e informó que 487 candidatos cuentan con servicios de protección.