Dos mujeres se disputan Playa del Carmen en un ambiente de violencia

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo. (Proceso).– El homicidio de un colaborador de la candidata a la alcaldía en Playa del Carmen por la coalición Sigamos Haciendo Historia en Quintana Roo, Estefanía Mercado, atizó el ya álgido ambiente electoral de este municipio y, sobre todo, el enfrentamiento entre el gobierno estatal de Morena y la alcaldesa panista Lili Campos, quien, en su intento de reelección, ha señalado que se utiliza el aparato estatal en su contra para frenar su propósito.

La lucha política se centra en este municipio, ubicado en los primeros 30 a escala nacional con mayores ingresos públicos, que no gobierna Morena, sino el PAN, aunque las candidatas que contienden por cada uno de estos partidos fueron hace tiempo correligionarias en el blanquiazul.

Antes del asesinato de Oscar Ramos, identificado como integrante del equipo de Estefanía Mercado, fue anulada la candidatura a síndico en Playa del Carmen de José Luis Chanito Toledo, compañero de fórmula de Lili Campos, un político relacionado estrechamente con el exgobernador priista Roberto Borge Angulo, hoy preso.

En medio de la confrontación, Lili Campos ha buscado posicionarse mediante el control de medios de comunicación vía recursos públicos, pues ella sigue siendo presidenta municipal en funciones mientras busca la reelección. Se han registrado también actos de bloqueo a la prensa en la cobertura del proceso electoral, cometidos, en algunos casos, por reporteros que han sido beneficiados con fondos del erario mediante contratos de prestación de servicios.

Durante lo que va del trienio de Campos, el ejercicio presupuestal para el gasto en comunicación social y publicidad gubernamental alcanza los 91 millones 520 mil 458 pesos, de acuerdo con finanzas públicas.

Ramos. Violencia política. Foto: Especial

Además de la elección federal, en Quintana Roo se renovarán los ayuntamientos y el Congreso del Estado.

Hasta ahora todo apunta que Morena ganará en Cancún y Chetumal, los otros dos puntos importantes de la entidad. Pero la incertidumbre continúa en esta ciudad, donde el PAN, con Lili Campos, se aferra al poder.

En Playa del Carmen, cabecera de Solidaridad, se ubica el corredor turístico Riviera Maya con más de 40 mil cuartos de hotel, con una ocupación promedio anual que rebasa 70%; el municipio es sede del proyecto presidencial Tren Maya. Asimismo cerca de aquí se ubica el recién inaugurado Aeropuerto Internacional de Tulum.

De acuerdo con el Inegi, en 2022 este territorio tuvo un ingreso público de tres mil 243 millones 691 mil 438 pesos, que lo ubicó en el puesto 29 a escala nacional de los municipios con mayores entradas económicas, el tercero en la Península de Yucatán, sólo detrás de Cancún y Mérida.

Esta demarcación se encuentra por arriba de la mayoría de las alcaldías de la Ciudad de México en cuanto a ingresos públicos. Para el siguiente año se proyecta que llegue a cerca de los cuatro mil millones de pesos de presupuesto.

Atentado contra morenista

Oscar Ramos, identificado por la Fiscalía de Quintana Roo como integrante del equipo de campaña de Estefanía Mercado, fue ultimado la noche del domingo 19 cuando se dirigía a observar el debate presidencial a una plaza pública junto con otros morenistas.

Su ejecución detonó una confrontación de declaraciones entre ambas candidatas. El lunes 20 último, Mercado responsabilizó a Lili Campos del homicidio y de otros ataques que supuestamente ha sufrido su equipo, como la destrucción de propaganda y daños a vehículos utilizados en la campaña electoral.

Al día siguiente, Lili Campos repelió las declaraciones de Mercado y anunció que presentaría acciones legales por la vía penal y electoral. Señaló a la Fiscalía de Quintana Roo de politizar la muerte de esta persona porque inmediatamente lo identificó como parte del equipo de Estefanía Mercado.

Antes, la alcaldesa ya había acusado a la Fiscalía de integrar en poco tiempo carpetas de investigación con la que se ha involucrado a gente de su equipo en supuestos delitos.

Campos. Gastos en comunicación social. Foto: Octavio Martínez

Estefanía Mercado se había mantenido al margen de las declaraciones de su contrincante; sin embargo, todo cambió a partir del homicidio, y salió a contraatacar a su opositora.

Lilí Campos repite constantemente que la morenista sólo busca intereses personales porque antes formaba parte del PAN; es decir, fueron compañeras de partido.

En efecto, Mercado inició su carrera política recientemente tras ser impulsada por la Coparmex Riviera Maya a partir de 2020. Al año siguiente logró ser candidata de la coalición encabezada por el PAN para la diputación federal por el distrito con sede en Playa del Carmen.

Tras perder la elección, anunció su llegada al Partido Verde, con el cual, en alianza con Morena, logró una curul en el Congreso de Quintana Roo. Desde ahí construyó su actual candidatura.

Pese a que en el pasado realizó declaraciones contra el proyecto federal del presidente Andrés Manuel López Obrador, ahora se identifica con Morena para buscar ganar la elección en Playa del Carmen.

Esta situación es la que, de manera constante, le reprocha Lili Campos.

Desencuentros

Solidaridad es un municipio joven. Durante la ceremonia del 30 aniversario de su creación, el 28 de julio de 2023, la gobernadora morenista Mara Lezama lanzó en su discurso un mensaje contundente al mero estilo de la 4T: a Playa del Carmen debe llegar la transformación.

En la plaza pública, junto a la alcaldesa Lilí Campos, pero donde también estaban el presidente nacional del PAN, Marko Cortés, y Marcelo Ebrard, sin rodeos calificó al actual gobierno local de “un presente contaminado de bullicios políticos inconducentes que no aportan al crecimiento, ni al desarrollo ni a la tranquilidad social”.

Mercado. De Morena al PAN. Foto: Especial

Días después, este mensaje fue calificado como un intento de acto anticipado de campaña.

Inmediatamente Lili Campos recordó que Morena gobernó Playa del Carmen con Laura Beristáin en el trienio anterior, cuya gestión pública estuvo marcada por un desfalco de más de 200 millones de pesos, señalado por el actual gobierno municipal. Suman 14 denuncias por este desfalco que no han sido judicializadas hasta la fecha.

Actualmente Lili Campos repite constantemente en su discurso de campaña este desfalco y acusa a la Fiscalía de Quintana Roo de ser apática para investigar y llevar el caso ante los jueces del Poder Judicial de la entidad, mientras que, por otro lado, da celeridad a investigaciones en su contra cuando aún ni siquiera concluye su gestión.

Al menos dos miembros cercanos a su equipo han tramitado demandas de amparo contra actos provenientes de la autoridad ministerial.

“Qué tal las denuncias para Lili Campos y su equipo, a partir del 18 de enero, uy, cómo avanzan, cómo solicitan información a cada rato, ahí si no hay forma de detener (sic)”, publicó la alcaldesa y candidata.

Aunque en 2021, en la víspera de la jornada electoral, agentes de la Fiscalía ingresaron al domicilio de Laura Beristáin cuando intentaba reelegirse. La exmunícipe acusó de persecución política al entonces gobernador prianista Carlos Joaquín González, hoy embajador de México en Canadá designado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Carlos Joaquín y Lili Campos han sido copartidarios.

En este periodo de campañas electorales en dos ocasiones ha salido a relucir el nombre de Lili Campos en las conferencias matutinas de AMLO, aunque la alcaldesa ha acusado que se ha utilizado a servidores públicos del gobierno estatal para desempeñar roles de prensa. Denuncia que éstos han sido acreditados como reporteros para acceder a Palacio Nacional y denostar su desempeño como funcionaria.

Este reportero buscó la versión del gobierno de Mara Lezama por medio de su enlace de prensa. Hasta el cierre de esta edición no ha habido respuesta.

El antiguo delfín de Roberto Borge

La campaña de Lili Campos ha significado el rescate de Chanito Toledo, un político muy cercano al exgobernador priista Roberto Borge Angulo, hoy preso. Para integrarse a la planilla de Campos Miranda se valió de la acción afirmativa de personas con discapacidad y se presentó como sordo en la contienda electoral.

Inmediatamente vinieron las críticas sobre la planilla prianista porque el político afincado en Playa del Carmen aparecía en evidente buen estado físico.

Pronto vinieron las impugnaciones. Un integrante del grupo de personas con discapacidad apeló su designación aprobada por el Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo).

Tras una serie de impugnaciones, el caso llegó hasta la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la cual, en sentencia definitiva ordenó anular la candidatura a síndico de Chanito Toledo.

En el expediente del Ieqroo se indica que Chanito Toledo se presentó como sordo por padecer un 20% de debilidad auditiva. La apelación indicaba que eso no era suficiente porque se trata de una persona que no está limitada físicamente para realizar su vida cotidiana.

El lunes 13 último, Chanito Toledo acusó a Mara Lezama y a Jorge Emilio González (Niño verde) de estar detrás de los ataques y la nulidad de su candidatura.

“En 2016, cuando estaba el proceso a la sucesión gubernamental, yo recibo una invitación de Jorge Emilio y él frente a mí me dice que me puede hacer gobernador a cambio de que yo le entregue el estado por completo para el Verde. Mi respuesta fue no (…) yo voy a hacer gobernador (…) esa tarde de comida terminó mal porque él quiso imponerse y obligarme”, relató Chanito Toledo.

“Yo le puse nombre y apellido porque lo responsabilizo, a la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, y a Jorge Emilio González Martínez de cualquier atentado contra mi vida”.

Luego de ser denominado delfín de Roberto Borge Angulo en 2016 para la sucesión gubernamental, es la segunda ocasión que se le anula una candidatura a Chanito Toledo. En 2018 buscó competir como candidato a la presidencia municipal en Cancún, pero las autoridades electorales señalaron que no cumplía con el tiempo mínimo de residencia en el municipio de Benito Juárez, por lo cual fue bajado de la contienda.

Ante esta nueva anulación, se postuló a Delfina Medina, madre de Chanito, como reemplazo en la planilla de Lili Campos, mientras que aquél presentó una impugnación ante la Sala Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por el resolutivo que lo dejó fuera de la contienda.

El viernes 24 último el citado órgano jurisdiccional falló en favor de Chanito Toledo y resolvió restituirle la candidatura. Argumentó que, pese a que tiene parcialmente discapacidad auditiva en un 20%, eso es suficiente para ser catalogado dentro del grupo vulnerable.

Borge y Chanito Toledo. Foto: Especial

Confrontación entre la prensa

En medio de la campaña electoral, Lili Campos y Chanito Toledo han protagonizado situaciones polémicas donde se ha buscado beneficiar a algunos reporteros con obsequios.

En pleno Día Mundial de la Libertad de Prensa, el 3 de mayo último, Lili Campos fue exhibida en un audio ofreciendo iPhones a algunos reporteros locales como regalo por la conmemoración.

El audio se filtró desde el interior del grupo de reporteros que aparece como proveedores del gobierno en Playa del Carmen por servicios de publicidad y difusión gubernamental, relaciones contractuales utilizadas para controlar su agenda informativa, confirman fuentes consultadas. Esto incomodó a la alcaldesa panista.

Los contratos de varios de ellos fueron corroborados en la Plataforma Nacional de Transparencia, que reporta que se están ejerciendo durante este gobierno 91 millones 520 mil 458 pesos por concepto de comunicación social y publicidad gubernamental.

Esa misma noche del 3 de mayo Chanito Toledo ofreció una fiesta a reporteros, también con el pretexto de la conmemoración. En videos que circularon horas después en las redes sociales se puede ver al político playense ejecutando lo que él llama “retos” y azuzando a algunos reporteros a tirar pasteles al aire para ganarse un premio.

Asimismo el actual proceso electoral ha significado una constante confrontación entre algunos integrantes de la prensa, como nunca se había visto en Playa del Carmen, con actos de cooptación de la cobertura periodística: por ejemplo, cuando algunos miembros de la prensa cubren la campaña de la candidata Estefanía Mercado, viene el bloqueo -se ha documentado- de parte de algunos integrantes del grupo de prensa que tienen contratos con el gobierno municipal.

Otro caso es el de la reportera Guadalupe Guzmán, quien relató que el 2 de mayo, al querer cuestionar a Lili Campos fue empujada por otro reportero, en medio de preguntas críticas que otros periodistas hacían a la alcaldesa.

Al dar a conocer su caso, consideró que pudo ser bloqueada porque ha realizado también la cobertura de la campaña de Estefanía Mercado.

Días después, a la reportera le fue negado el acceso a la rueda de prensa que organiza periódicamente el equipo de la alcaldesa en Playa del Carmen en la sede del PAN de Solidaridad.

Este reportero buscó una entrevista para hablar sobre estos temas con Lili Campos. Su equipo indicó que la presidenta municipal y aspirante a su reelección tenía una agenda ocupada, razón por la cual no accedió a tal petición.