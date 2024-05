Guardia Nacional va a garantizar que no haya violencia el día de la elección: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-México va a volver a dar una muestra de mucha responsabilidad en las próximas elecciones, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador y la Guardia Nacional va a garantizar que no haya violencia.

Habló de la “participación de la Guardia Nacional para garantizar que no haya violencia, que los ciudadanos puedan ir a votar con tranquilidad, seguridad, sin temor porque consideramos que van a ser unas elecciones limpias, libres y sobre todo pacíficas. Ese es mi pronóstico”.

Sostiene y trabaja, dijo, en ese propósito, con gobiernos estatales y el INE “para que todos juntos logremos que todo el pueblo se manifieste libremente y que vote sin ningún temor, ninguna presión. Que el voto sea verdaderamente libre, secreto, individual y que se dé un ejemplo de democracia”.

Su pronóstico es que sean elecciones más limpias más libres y también habló de la oposición.

“Apostaron estos adversarios conservadores a que iba a haber violencia y afortunadamente no ha sido así y también ayuda mucho que la gente ya no quiere fraudes, Ya no quiere esa historia negra de fraudes electorales cuando se robaban hasta la presidencia de la República. Estamos ante una auténtica democracia”, dijo.