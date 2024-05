La UIF sale en defensa de Clara Brugada: niega que tenga cuentas en paraísos fiscales

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobierno federal a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), respaldó a la candidata a jefa de gobierno de la Ciudad de México por Morena, Clara Brugada, contra las acusaciones publicadas ayer en redes sociales por el empresario Arturo Castagné Couturier de ocultar más de 2.6 millones de dólares en paraísos fiscales.

Castagné Couturier es el mismo empresario que ha acusado en anteriores ocasiones de corrupción y enriquecimiento ilícito a Rocío Nahle, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia (Morena-PT-PVEM), a la gubernatura de Veracruz.

Ayer en sus redes sociales, el empresario señaló a Clara Brugada de tener inversiones por dos millones 683 mil 530 dólares en paraísos fiscales y que, para ello, recibió la asesoría del despacho TRIDENT Law Corporation, con sede en Singapore.

A su publicación acompañó diversos documentos sobre las cuentas de inversión y bancarias supuestamente a nombre de Brugada en Seychelles Commercial Bank por transacciones que suman un total de un millón 810 mil dólares entre abril de 2023 y febrero de 2024 recibidas por parte de empresas como Overseas Trade Finance Limited, Market Leverage Ltd y Capital Financial Services Ltd, conocidas por ofrecer servicios para ocultar dinero en países con regulaciones financieras laxas.

Familia como se los ofrecí aquí están las pruebas, datos bancarios y de inversión en paraísos fiscales de la señora @ClaraBrugadaM Clara M. Brugada Molina por $2,683,530.00 millones de dólares, esta secta llegó al poder para robarse nuestro país, está en nosotros Votar para… pic.twitter.com/w35Fu1RvAZ — ???????????? C??????????????´ C???????????????? (@acastagne) May 27, 2024

Sin embargo, este martes la UIF señaló que la información difundida por Castagné es falsa.

“Se identificó que el Seychelles Commercial Bank tiene el código SWIFT: SEYSSCSC, sin embargo, del análisis de los supuestos “… MOVIMIENTOS EN LA CUENTA DE INVERSIÓN ENTRE ABRIL 16 DE 2023 Y FEBRERO 5 DE 2024…”, no se aprecia que dicho código sea mencionado en el detalle de las operaciones”, señaló la UIF.

“Al cotejar los códigos SWIFT4 descritos en las operaciones se advierte que en realidad corresponden a los bancos Caribbean Mercantile Bank N.V., Cayman National Bank LTD, BNP PARIBAS y Deltec Bank And Trust Limited, ubicados en Islas Caimán, Aruba, Francia y Bahamas, respectivamente (…)

"En ese sentido, las operaciones referenciadas en el documento de denuncia pública presentado por el C. Arturo Castegné describen supuestos pagos, sin embargo, dichas operaciones no se envían o se reciben en Seychelles Commercial Bank, el banco donde supuestamente existe una cuenta de inversión a nombre de Clara Brugada, ya que los códigos Swift corresponden a bancos ubicados en Islas Caimán, Aruba, Francia y Bahamas. Por tanto, es falsa la información financiera relatada por el C. Arturo Castegné”.

La UIF indicó que en los años 2021 y 2023 ha intercambiado información con su homóloga en Seychelles, archipiélago ubicado en el Océano Índico, y que de los datos recibidos no se desprende el nombre de Clara Brugada.

“El emisor informativo, bajo el nombre de TRIDENT LAW CORPORATION y su sedicente portavoz, el C. Arturo Castegné Couturier, no es un intermediario financiero de conformidad con la legislación mexicana por lo que sus documentos carecen de validez en esta materia”, apuntó.

Brugada negó la noche del lunes tener cuentas bancarias en el extranjero y calificó de “una burda mentira” la acusación que le hizo el empresario veracruzano Arturo Castagné de que oculta 2.6 millones de dólares en paraísos fiscales.

La candidata de Morena, el PT y el PVEM a la Jefatura de Gobierno aseguró que las acusaciones de Castegné responden a “la desesperación de los opositores ante la derrota inminente del candidato del cártel inmobiliario, Santiago Taboada, porque la población de la Ciudad de México “no quiere que la derecha avance ni tantito”.

Según la UIF, en 2021 y 2023 intercambió información con la Financial Intelligence Unit Seychelles, su homóloga en el estado insular, ncluyendo solicitudes, peticiones y datos enviados en forma espontánea, “sin que alguno de esos instrumentos haya incluido a Clara Brugada”.