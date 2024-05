"Máynez Capital Fest”: Entre jóvenes música y mariguana, Álvarez Máynez cierra campaña

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Acompañado de cientos de jóvenes, Jorge Álvarez Máynez, candidato de Movimiento Ciudadano (MC) a la Presidencia, cerró su campaña en la Ciudad de México con el evento denominado "Máynez Capital Fest”.

El evento, organizado para agradecer a los jóvenes, fue amenizado por raperos y grupos de rock, que le dieron la bienvenida a los asistentes que abarrotaron el auditorio BlackBerry.

Antes de la llegada del candidato presidencial, algunos grupos tocaron alrededor de dos horas. En ese lapso, el rapero Dobble Dee prendió un porro de mariguana y lo pasó entre los asistentes, el otro interprete que lo acompañaba de nombre Yoga dijo:

“Es la propuesta de Máynez, no meter a ningún joven a la cárcel por fumar mariguana”. Poco después pidieron que se apagaran el porro.

Cuando por fin llegó el candidato presidencial, el alboroto entre los cientos de jóvenes no se hizo esperar y entre fotos y gritos de “presidente” fue recibido por los asistentes.

En su discurso, Álvarez Máynez enfatizó el apoyo de los jóvenes en su campaña, afirmando que han demostrado que no son apáticos respecto a la política y con ellos el futuro del país va a cambiar.

"Queremos darles las gracias por lo que han hecho, por demostrarle al país, que decía que los jóvenes eran apáticos... Les demostramos que no es que no nos interese la política, no nos interesa su política, aquí, este país va a cambiar por ustedes", subrayó.