Ministros de la Corte son capaces de "tumbar" reforma a Ley de Pensiones: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación “son capaces” de tumbar la reforma de pensiones que crea el fondo y aunque espera equivocarse, dijo que no entiende por qué la oposición tiene esa actitud.

Enseguida expuso: “Pero qué tal que yo me equivoqué y me den mi tenga para que aprenda, me gustaría. Están como los de Televisa, me dio gusto, una de cal por las que van de arena”.

Al exponer por qué envió la iniciativa para crear el fondo de pensiones para el bienestar, afirmó que “la sorpresa fue que ayer van a la Corte a pedir que se declare inconstitucional el fondo de pensiones, yo no sé, de veras, no los entiendo, porque a ver dicen se van a robar las afores (...) Además de que es falso, es un dinero de trabajadores para los trabajadores, de pensión para pensión”.

“Esto es lo que quieren vetar, pero no hay ninguna razón, no argumentan, es oponerse por oponerse”, aseguró.

El presidente pidió esperar a que pasen las elecciones presidenciales para dar el detalle de cómo se conformará el fondo y a cuánto asciende el recurso que deberán entregar al inicio.

Negó que exista resistencia por parte de las afores a regresar el dinero que no es reclamado por trabajadores porque es un asunto legal, por lo que “ya se tiene para cubrir todo, nunca va a faltar, se tiene todo. Estamos juntando todos los recursos para que tenga el fondo siempre”, para lo cual también actúa el Banco de México.

“Ayer me informaron que se está avanzando y que va a estar para el 1 de julio”, es decir que los primeros trabajadores comenzarán a cobrar a partir de esa fecha.