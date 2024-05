Reaparece el jefe de La Sosa Nostra en la UAEH a cuatro días de las elecciones

PACHUCA, Hgo. (apro).- Gerardo Sosa Castelán, líder del grupo político que controla la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), reapareció este miércoles en un evento de la casa de estudios, tras el cambio de medida cautelar que el 24 de mayo concedió el juez de control con sede en el penal de El Altiplano, Gregorio Salazar Hernández, de prisión domiciliaria a firma periódica.

A cuatro días de las elecciones, el también exrector y exdiputado federal acudió a un encuentro con la comunidad estudiantil y personal sindicalizado, en el Centro de Extensión Universitaria (CEUNI).

—¿Se va a reincorporar a la universidad? —le cuestionó un reportero al término de su participación.

—No. No, simplemente vine a saludar —respondió.

Rotulada la camioneta en la que viajaba con propaganda del Partido del Trabajo (PT), específicamente de su hermano Óscar Damián, quien busca la senaduría, Gerardo Sosa dijo tras el evento que siempre invita al voto “por quien quieran, pero que votemos”, y eludió la referencia al instituto político en el que participa el Grupo Universidad.

Cuestionado sobre su apoyo personal, contestó que “el voto es secreto (…) apenas voy a entrar a la etapa de la reflexión, mañana”.

—Pero le hace ojitos el PT —planteó otro reportero.

—No, pues mis ojitos no crean que no son muy grandes, entonces yo le hago ojitos a todos, porque finalmente el que mi partido, otros partidos participen (inaudible).

Después amplió, para desligarse de pertenencia al PT: “yo no milito en ningún partido”.

Sobre el rompimiento entre el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y el partido de la estrella en la entidad, afirmó no conocer con claridad el caso, “pero yo entiendo que hay una coalición”. No obstante, la alianza que refiere, en la que está incluido el Verde Ecologista de México (PVEM), no se concretó en lo local, ya que cada instituto tiene sus propios contendientes, y en campaña se han acusado mutuamente de corrupción y de usurpar el proyecto político de la aspirante presidencial Claudia Sheinbaum.

Tras el último proceso interno para definir candidatos a diputados locales y federales en el Morena –partido al que se aliaron previo a la elección presidencial de 2018– el denominado Grupo Universidad concentra las candidaturas del Partido del Trabajo para las Cámaras y ayuntamientos, entre las cuales, además de la de Óscar Damián Sosa Castelán –con amparo ante una posible orden de aprehensión–, se encuentran los exrectores Adolfo Pontigo Loyola, contendiente a diputado local por el distrito de Pachuca, y Humberto Veras Godoy, aspirante a la alcaldía del mismo municipio; ambos, con el antecedente de congelamiento de cuentas bancarias por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) durante la gestión de Santiago Nieto Castillo, por presunto lavado de dinero.

Gerardo Sosa Castelán afirmó no haber tenido contacto con el gobernador morenista Julio Menchaca Salazar, a quien el PT acusa de persecución política a través de la Procuraduría General de Justicia de la entidad (PGJEH); tampoco ahondó sobre la ruptura de ambos grupos, que previo a la última interna coincidían en Regeneración Nacional.

“No, pues cómo voy a tener contacto, si yo estaba en arraigo domiciliario, y los gobernadores no se pueden dar el lujo de visitar a alguien que está en arraigo domiciliario”.

—Buscaría alguna reunión con el gobernador —lo interpeló otro reportero.

—No tengo motivo para buscarla —contestó.

El jefe del grupo político también conocido como La Sosa Nostra por el control ejercido en la UAEH desde hace 42 años, mencionó sobre su salud que todavía no se encuentra completamente bien, “porque traigo algunas recomendaciones clínicas; sin embargo, ya puedo caminar”.

Para él, añadió, “sigue leer mucho, hacer ejercicio, recuperarme de mi salud… hay muchos libros que leer, no creo que nos alcance el tiempo para leerlos”.

Respecto al proceso penal que enfrenta, expuso: “En este momento el juez acaba de cambiarme la medida cautelar y estoy a la espera de que el próximo juez me dé fecha para llevar a cabo la audiencia de juicio”.

Igualmente expresidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el jefe político es acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por 58.2 millones de pesos. Según la Fiscalía General de la República (FGR), las transacciones se hicieron a través de una empresa fantasma, Contabilidad del Siglo XXI, que sustrajo dinero de la Universidad Autónoma cuyos destinatarios finales fueron Sosa Castelán, sus hijas Ana Carmen y Adriana Sosa Cravioto y dos personas afines (causa penal 262/2020).

Por estos cargos fue detenido el 31 de agosto de 2020 en la Ciudad de México. Desde entonces, y hasta el 3 de febrero de 2022 cuando obtuvo el primer cambio de medida cautelar que lo llevó a prisión domiciliaria, estuvo recluido en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No.1, El Altiplano.

Con la última modificación, dejó de estar bajo resguardo, únicamente, en una de sus propiedades en Pachuca, y puede movilizarse libremente.

Sobre el panorama político, opinó: “Yo creo que es una elección en la que se tuvo que trabajar muchísimos años para llevar a cabo una elección (sic) tan igualitaria en las mismas fechas, y pienso que para la democracia del país esto va a ser muy bueno, finalmente porque vamos a unificar las elecciones y este sentido habrá un gran ahorro de parte de los mexicanos, en el sentido de no estar invirtiendo tanto dinero en cada proceso electoral. Hoy que se suman todas las elecciones, pues es un gran acontecimiento”.

Su reaparición en un acto dentro de la UAEH, aseguró, se debió a una promesa: “Les prometí que el día que me cambiaran la medida cautelar y pudiese ya salir, lo primero que iba a hacer esa saludarlos”, al tiempo de descartar proselitismo.