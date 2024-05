Restauranteros piden no ser considerados en la Ley Seca el día de las elecciones

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) pidió a los gobiernos estatales no restringir la venta de alcohol en restaurantes, como parte de la Ley Seca por la jornada electoral del próximo 2 de junio.

Por medio de un comunicado, la CANIRAC señaló que su petición tiene la finalidad de “apoyar la economía de las familias que dependen del sector”, y señalaron que la industria se conforma principalmente por microempresas y que la prohibición de alcohol “fomenta el consumo adulterado y no inhibe el consumo”.

De acuerdo con los argumentos de la cámara, “los incidentes vinculados al exceso en el consumo de bebidas alcohólicas no sólo son mínimos, sino que no está relacionado con la ley seca”, además apuntaron que en los restaurantes las personas supuestamente tienden a moderar su consumo, lo que no sucede en espacios privados, donde pueden tener acceso a bebidas embriagantes que hayan comprado con anticipación.

“Atender a este llamado de la Cámara es apoyar la economía de toda la cadena de valor en la que interviene la industria restaurantera, por lo que confía que sea atendido por parte de las diversas autoridades”, pidió la CANIRAC.

Asimismo, en el comunicado señaló que estaban comprometidos en promover la participación ciudadana en las próximas elecciones, por medio de la campaña “Café Gratis a quien #EligeVotar”.

De acuerdo con el artículo 300, párrafo segundo de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la disposición con respecto a los establecimientos donde se sirve alcohol son la siguiente: “El día de la elección y el precedente, las autoridades competentes de acuerdo a la normatividad que exista en cada entidad federativa, podrán establecer medidas para limitar el horario de servicio de los establecimientos en los que se sirvan bebidas embriagantes”.

Como indica la ley, cada entidad puede determinar las medidas que aplicaran en los locales donde se ofrecen bebidas alcohólicas. Los estados que dieron a conocer, hasta ahora, que sí aplicarán la Ley Seca son: Estado de México, Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Chiapas, Durango, Guerrero, Morelos, Puebla, Quintana Roo y Tamaulipas.

Horarios de Ley seca

A partir de las 00:01 horas del sábado 1 de junio y hasta las 23:59 horas del domingo 2 de junio, se prohíbe la venta de bebidas alcohólicas en toda la Ciudad de México para “garantizar la seguridad, orden y buen desarrollo de la jornada electoral”, informó la Secretaría de Gobierno capitalina.

La SecGob aclaró que el acuerdo publicado este miércoles exceptúa el consumo de bebidas alcohólicas en copeo con alimentos -no botanas-, al interior de restaurantes.