La CNTE toma instalaciones de Sam’s Club, Walmart, Coca Cola y Castores en Chiapas

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. 30 Mayo.- Maestros de la Sección 7 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), al cumplir 14 días de movilizaciones y de mantener un plantón en la plaza central, tomaron este jueves las instalaciones de cuatro empresas transnacionales, Sam’s Club, Walmart, Coca Cola y Castores, para exigir a las autoridades federales y estatales respuesta a sus demandas.

Los docentes además cumplieron ocho días de mantener un bloqueo en un centro regional de Petróleos Mexicanos (Pemex), ubicado en las afueras de la capital del estado, lo que ha provocado escasez de gasolina.

El secretario general de la sección, 7 Isael González Vázquez, informó que para las 11:00 horas de este jueves estaba programada en la Ciudad de México una reunión en la Secretaría de Educación Pública (SEP), para tratar el tema de la reforma educativa con el fin de “rescatar la bilateralidad” entre las autoridades educativas y el sindicato en el proceso de contratación de nuevas plazas, en el cual no se pudo avanzar en el encuentro de la semana pasada.

González Vázquez, señaló que la reforma educativa de Enrique Peña Nieto, les quitó ese derecho que tenían, porque en la ley estaba establecida la comisión mixta de relación laborales, “pero no las quitaron con la reforma educativa”. Para la Coordinadora, el objetivo del gobierno era convertir su sindicato en elefante blanco.

El dirigente magisterial afirmó que el gobierno federal y estatal no han mostrado voluntad política para resolver sus demandas, por lo que señaló que no les dejan otra alternativa que seguir protestando para que les hagan caso. “Seguimos con nuestras actividades porque no es posible que haya puertas cerradas”, manifestó.

Debido a las protestas la gasolina ha escaseado en las principales ciudades de la entidad, principalmente en Tuxtla Gutiérrez, por lo que se forman largas filas de automovilistas para abastecerse de gasolinerías.

Por lo mismo, el ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez informó que acordó suspender las labores administrativas este jueves y viernes, salvo en las áreas prioritarias como seguridad, obra pública y servicios municipales.

La Alianza del Autotransporte informó que el 30 por ciento del Transporte Público está parado. Por lo que pidió al gobierno busque el diálogo para resolver la crisis provocada por los bloqueos de los maestros.

La Canaco Tuxtla que agrupa a más de 2 mil comercios en la capital de Chiapas, declaró como Invaluables las pérdidas por bloqueos del magisterio

Isael González, comentó que “la sociedad nos ha entendido y ha comprendido que nuestra lucha es justa, y lo que pueda suceder es responsabilidad de los gobiernos federal y estatal. Por supuesto que, si a estas alturas estuviera instalada una mesa con ciertos avances, no estaríamos en la lucha y haciendo actividades para que se resuelvan nuestras demandas”.

Refirió que sus demandas son, entre otras, la abrogación de la reforma educativa, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), creación de al menos tres mil nuevas plazas y que se cancele el decreto que emitió el gobierno estatal en 2021 en contra del movimiento, específicamente para cancelar la recuperación de préstamos de la Caja de Ahorro y del Fondo de Ahorro y Beneficio Social (FABES) de forma tradicional, cuyo “fondo es político para ahorcar al movimiento magisterial.