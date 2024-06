Es oficial: No habrá Doble Hoy No Circula el domingo 2 de junio, día de la elección

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A partir de las 15:00 horas de este viernes 31 de mayo, quedó suspendida la contingencia ambiental atmosférica por ozono y sus medidas restrictivas en el Valle de México, informó la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe).

De tal manera que, desde la hora antes mencionada, el doble Hoy No Circula quedó sin efecto, por lo que los automóviles con holograma 00 y 0, terminación de placa 9 y 0 (engomado azul), ya pueden circular sin restricciones.

Según la CAMe, "los modelos de pronóstico meteorológico indican para el día de mañana, que las condiciones serán más favorables para la dispersión de los contaminantes".

Sin restricciones para la jornada electoral

El domingo 2 de junio, día de las mayores elecciones en la historia de México, no habrá restricción a la circulación vehicular en el Valle de México (Doble Hoy No Circula), aunque los niveles de ozono sean altos, informó la CAMe.

"Diversos pronósticos del clima indican que para este fin de semana, se podrían presentar condiciones que favorezcan la formación y acumulación de ozono, aumentando la probabilidad de alcanzar concentraciones elevadas de este contaminante, sin embargo, con la finalidad de no contravenir los mandatos constitucionales, las autoridades ambientales de la Ciudad de México y del Estado de México acordaron que durante este domingo 2 de junio, no se aplicará ningún tipo de restricción a la circulación vehicular en la ZMVM, para que la población pueda ejercer su libre derecho al voto".

La Comisión apuntó que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, las Secretarías de Medio Ambiente de la Ciudad de México y del Estado de México y la Comisión Ambiental de la Megalópolis, estarán atentas a la calidad del aire y evolución de las condiciones meteorológicas prevalecientes en la ZMVM.