Ganar Guanajuato, el mejor homenaje a candidata asesinada en Celaya: Sheinbaum

CELAYA, Gto., (apro).- En su visita a esta ciudad, la candidata presidencial de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, Claudia Sheinbaum, comenzó su mitin con un minuto de aplausos en memoria de Gisela Gaytán, la candidata a la presidencia municipal celayense que fue asesinada en el segundo día de las campañas por las alcaldías en Guanajuato.

“Se siente, vamos a ganar Guanajuato, es el mejor homenaje que le podemos hacer a Griselda…Gisela, Gisela Gaytán, porque lo que ha estado pasando en Guanajuato es un modelo que ya llegó a su fin”, dijo al referirse al panismo gobernante por más de 30 años, al que describió como un modelo de explotación, bajos salarios y ocurrencias.

En este evento, en el que fue acompañada por el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, así como por el candidato que sustituyó a Gisela Gaytán, Juan Miguel Ramírez, Sheinbaum fustigó a la Suprema Corte y a los jueces pues, aseguró, en cualquier punto del país que ha visitado y le pregunta a la gente, le dicen que muchos ministros “son corruptos”.

“Nos critican porque proponemos que se elija a los ministros por voto popular. ¿Qué es mejor, que los elija la Cámara de Senadores o el pueblo de México?”, planteó.

Y ella misma contestó:

“Es mejor, es democrático, pero sobre todo, es que asuman su responsabilidad; no pueden estar dando amparos, como los dan ahora, no puede ser que resulta que ellos no son responsables de la seguridad del país, por eso nuestra propuesta es coordinación, mejora del Poder judicial, de las fiscalías…vamos por el Plan C”.