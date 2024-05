El opositor Eduardo Rivera detalla ataque armado: "Me darían un plomazo en la cabeza"

PUEBLA (proceso.com.mx).–Al asegurar que el ataque en una casa vecina a su domicilio se trató de un atentado directo contra su persona, Eduardo Rivera Pérez, candidato a gobernador de Mejor Rumbo para Puebla, hizo un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador y al gobernador Salomón Céspedes para que garanticen las condiciones de seguridad para el desarrollo de los comicios.

En rueda de prensa, el alcalde con licencia de Puebla capital informó que los sujetos armados que allanaron la noche del sábado el fraccionamiento en el que vive, se metieron a una casa y golpearon a sus vecinas, madre e hijas, preguntaron directamente por él y dijeron que cuando llegara lo recibirían con “un plomazo en la cabeza”.

Señaló que sus vecinas, quienes son ajenas a su actividad política, fueron golpeadas y tuvieron lesiones “delicadas en rostro y cuerpo”.

“Al llegar los agresores preguntaron directamente por mí y luego en repetidas ocasiones por el político y dijeron que, cuando llegue, lo recibiremos con un plomazo en la cabeza”, narró.

“Esta información y la manera en cómo se dieron los hechos es una muestra evidente de que se trató un atentado directamente contra mi persona, no puede haber, ni admito, otra interpretación”, sentenció el candidato.

De acuerdo a reportes policíacos, una de las mujeres requirió ser hospitalizada pues sufrió traumatismo craneoencefálico, fractura de un hueso de la cara y diferentes golpes en el cuerpo.

“Hago un enérgico llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador, al gobernador Sergio Salomón Céspedes, para que cumplan con su obligación constitucional de garantizar la paz y las condiciones elementales para el desarrollo de un proceso democrático”, agregó.

De manera indirecta, Rivera Pérez adjudicó este ataque a sus “adversarios políticos”, pues sostuvo que lo ocurrido la noche del sábado no lo va a “doblar”.

“A mis adversarios políticos les digo que no me van a doblar, no causarán mella con estos actos cobardes”, manifestó.

DETENIDOS SERÍAN COLOMBIANOS

El secretario de Gobernación, Javier Aquino Limón, por su parte, dijo que es “prematuro” dar por hecho que este atentado se trató de un ataque político.

“Hay muchos focos de atención y este es un incidente más, que repito, no podemos decir que tiene tintes políticos hasta que se esclarezca, sin embargo, nos motiva estar mucho más atentos y cuidadosos a este tipo de hechos elecciones”, expresó.

También confirmó que los detenidos por este allanamiento y que dos son extranjeros, aunque no precisó nacionalidad, versiones extraoficiales apuntan a que se trata de colombianos.

En tanto que dirigentes y candidatos de Morena emitieron mensajes en redes sociales donde ponen en duda la veracidad del presunto atentando contra el candidato de Mejor Rumbo para Puebla y dieron a conocer que en total son siete los detenidos.

Agustín Guerrero, secretario general del comité estatal de Morena, además hizo notar que los tripulantes de la camioneta Jeep Patriot en la que los atacantes se dieron a la fuga, fueron captados cuando pasaron para recargar combustible en una gasolinera.

“Hay 7 detenidos por los hechos de anoche en el fraccionamiento donde vive el candidato del PRIAN. Vamos a saber ¿quiénes son? ¿A qué iban? ¿Cuál fue el motivo? ¿De parte de quién? ¿Porque iban sin gasolina para darse a la fuga? Y otras dudas más. Ya están en la Fiscalía”, escribió Guerrero en su cuenta X.

Entre otros, Mario Miguel Carrillo, candidato a reelegirse como diputado federal, igual puso en duda que esos hechos fueron realmente un atentado contra Rivera Pérez y más bien lo adjudicó de la inseguridad que priva en Puebla capital, donde el ahora candidato es alcalde con licencia.