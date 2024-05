Elección en Hidalgo: Corrupción, cacicazgo… candidatos al Senado intercambian acusaciones

HIDALGO (proceso.com.mx).- Un intercambio de acusaciones de corrupción, cacicazgo, uso político de instituciones de justicia, financiamiento ilícito de campañas, entre otros, fue el tenor del debate entre quienes aspiran a una posición en el Senado por Hidalgo.

De propuestas, centraron la defensa del agua entre las prioridades, la inversión en infraestructura y el cuidado medioambiental. El bloque de aliados del partido en el poder, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), se adhirió al discurso del mandatario Andrés Manuel López Obrador, aunque en el estado Morena, PT y PVEM van por separado, mientras que la representante del PRI, PAN y PRD, se sumó a la agenda de la candidata a la presidencia de su coalición, Xóchilt Gálvez Ruiz, y la representante de Movimiento Ciudadano a la de Jorge Álvarez Máynez.

Desde el inicio, Carolina Viggiano Austria, de la coalición Fuerza y Corazón por México (PRI-PAN-PRD), responsabilizó a los gobiernos morenistas federal y estatal de la violencia y de protección a exmiembros de partidos opositores a cambio de impunidad.

“Una de las cosas que haría es no elegir embajadores traidores, corruptos”, sino que, añadió, tengan carrera diplomática, en una alusión a su excompañero de partido Omar Fayad Meneses, exgobernador y ahora embajador de México en Noruega.

Asimismo, planteó revisar el tema de la Guardia Nacional, “hoy no tenemos estrategias, cada 15 minutos hay un muerto, casi 185 mil muertos”.

Óscar Damián Sosa Castelán, del Partido del Trabajo, abrió con una acusación al Poder Ejecutivo estatal, a cargo Morena. La ruptura con el gobernador Julio Menchaca Salazar es parte de una confrontación política entre ambos.

“En Hidalgo las instituciones de procuración de justicia se están usando para perseguir opositores políticos (…) Armando Mera (Olguín) fue encarcelado inocentemente, se metieron con violencia a su hogar, de madrugada”.

La mención es sobre el candidato a diputado local por el distrito VII y alcalde con licencia de Progreso de Obregón, aprehendido, según la Procuraduría General de Justicia de la entidad (PGJEH), por posible uso ilícito de atribuciones agravado por alrededor de cinco millones de pesos, tras denuncia de la Auditoría Superior del Estado (ASEH).

Mencionó que Israel Juárez, líder del PT en Calnali, “fue secuestrado” y acusó al gobierno de Julio Menchaca Salazar de una operar una elección de estado en favor de Morena y desacreditar al PT.

En sus intervenciones, Damián Sosa Castelán, líder, junto con su hermano Gerardo –en prisión domiciliaria por un proceso en el que la Fiscalía General de la República (FGR) lo acusa de delincuencia organizada y lavado de dinero por 58.2 millones de pesos– enfocó señalamientos contra el gobierno de Morena a nivel local, pero dijo estar del lado de la candidata Claudia Sheinbaum Pardo.

Por ello, consideró que la elección se sintetiza en dos propuestas: “los que están lucrando con la confianza del pueblo (en referencia a Morena Hidalgo, al que pertenecía hasta principio de año), o el Partido del Trabajo”, que rige su familia, oriunda de Acaxochitlán y cuyo grupo político tiene el apelativo de La Sosa Nostra o Universidad, por el control que ejerce desde finales de la década de 1970 en la Autónoma del Estado de Hidalgo.

En otra alusión al gobierno morenista estatal, se dirigió a la población, a partir de un caso que aseguró conoció en el municipio de Calnali, “que no los amenacen, que no los amedrenten, que no les van a quitar su pensión”. Asimismo, acusó que existe una elección de estado y uso de programas sociales para coaccionar.

“El presidente marcó la pauta a nivel nacional de evaluar a los gobernantes”, sumó en otro momento, para luego citar: “el pueblo pone y el pueblo quita”, con lo que orientó que el próximo año se determinará en Hidalgo si continúa Julio Menchaca.

“El actual clima de hostilidad política sólo divide a la sociedad. Para lograr el plan c de la doctora Claudia Sheinbaum se requiere unidad”, continuó, al tiempo que pidió evaluar a los personajes que abanderan las nominaciones y observar “en qué partido no se han vendido candidaturas”, en otra recriminación hacia Morena, del que el Grupo Universidad se desprendió tras el proceso interno que definió a los abanderados a los cargos de presentación cameral.

Tras varias alusiones en el mismo sentido, la abanderada de Regeneración Nacional, Simey Olvera Bautista, acotó: “La 4T es solo Morena, es guinda. Imaginen si Andrés Manuel se hubiera disgustado la primera vez que no le tocó (la candidatura) Los que se fueron, en realidad nunca estuvieron”, refiriéndose a la adherencia del Grupo Universidad al PT, cuando en 2018 se habían sumado al morenismo al dejar la coordinación estatal de Movimiento Ciudadano, que ocupaba Damián Sosa, antes diputado local panista y primero priista, partido por el que también fue alcalde de Acaxochitlán.

Más adelante, en el segundo bloque, la candidata de Movimiento Ciudadano, Adriana Flores Torres, recriminó el control político de los hermanos Sosa Castelán en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), de la que es egresada.

“Yo también creo que ya basta del saqueo y represión a la UAEH”. Pidió “hablar de los caciques” y cuestionó “de qué ha vivido Damián y su clan durante los 40 años que han controlado la universidad”. Usan la educación “para comprar partidos y ocupar espacios de poder”, sumó.

“¿Cómo ha financiado tu campaña millonaria, con espectaculares, bardas (…) tu partido el PT, que no tiene prerrogativas?”, cuestionó.

Damián respondió: “Hablar de nuestra alma mater, es una gran responsabilidad. Dejemos en paz a la UAEH, que es una digna representante de sociedad”.

La emecista le espetó: “Coincido con usted en algo: ya hay que dejar en paz a la universidad”, e hizo una pregunta a la audiencia: “¿Sabían que Damián sale a pedir el voto con un amparo en el bolsillo? ¿Por qué? El clan Sosa ha secuestrado nuestra casa de estudios”. Además, mencionó que el grupo universidad ha estado en distintos partidos (PRI, PAN, MC, Morena y PT)

“Yo, como estudiante, también fui reprimida (…) fuera el clan Sosa de la UAEH y de espacio de poder que les den fuero”. En el mismo sentido, acusó coacción a los trabajadores de la casa de estudios para entregar credenciales de elector y promesas de voto e insistió, ya en otra intervención, que Damián contestará cuál era el motivo por el que se amparaba.

Sosa respondió: “Hoy en día con la persecución política en el estado, tenemos que estar amparados. Hay muchos candidatos del PT que tenemos que estar amparados”. No mencionó la investigación estatal por presunto peculado de 132 millones de pesos, presuntamente vía la universidad, que abrió la PGJEH, ni que en el caso que la FGR lleva contra su hermano Gerardo se empleó una empresa para dispersar dinero de la que Damián es accionista principal: Inmobiliaria, Constructora y Arrendadora Yolo, con base en el rastreo de cuentas que hizo la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, requerido para la integración de la causa penal 263/2020.

Al pedirle que denuncie ante las instancias oficiales si hay coacción del voto y que dé “nombres y apellidos”, el aspirante dijo que le pese a quien le pese, como grupo, como familia, los Sosa Castelán “le hemos entregado los mejores resultados” al estado, además de remarcar que considera las menciones al cacicazgo en la UAEH una “falta de discurso” de sus opositores.

Entre expriistas

A la par, otras discusiones se abrieron en el debate organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE), y continuaron hasta el final, como las de las expriistas Adriana Flores (MC) y Yarely Melo Rodríguez (PVEM) con Carolina Viggiano, a quien acusaron de hacerse del control del priismo y acaparar posiciones para su familia.

La aspirante del Verde llamó a Viggiano “la candidata de siempre”, quien le respondió con una alusión no captada por el micrófono apagado, pero, tras escucharla, Melo le recriminó: “También eres perdedora, Caro, sólo que tú perdiste Hidalgo. Los 84 municipios”, sobre la elección de 2022, en el que la también secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional del PRI fue postulada a la primera magistratura.

Adriana Flores, a su vez, llamó a Viggiano la “candidata de la vieja política”, esa “vieja política” que, expuso, a ella nunca le dio una oportunidad. Nuevamente, la priista replicó, con micrófono apagado, por lo que la ahora emecista reclamó: “La candidata está haciendo uso de la voz reiteradamente”. Los moderadores le pidieron a Carolina respetar la participación de sus compañeras, y Flores, de nuevo con la palabra, le reprochó: “Le molesta que las bases la confronten, porque nosotros sí la conocemos”.

“Hoy todas y todos podemos ver cómo la vieja política está tan agresiva, se le van los espacios de poder y cacicazgo. ¿Estarías a favor de quitar los plurinominales o verías afectados tus intereses?”, le cuestionó, para después acusarla de usar esa figura desde el PRI para ella, su esposo Rubén Moreira (plurinominal a diputado federal), para su hijo Juan Pablo Beltrán Viggiano, suplente del legislador federal Marco Antonio Mendoza Bustamante, dirigente del PRI local y antes secretario particular de Carolina, “para los cinco que la acompañan en cada momento”

En ese sentido, le recriminó ser candidata por la vía uninominal, pero también plurinominal, ya que ella y el dirigente nacional priista Alejandro Moreno Cárdenas, Alito, están ubicados en los dos primeros lugares de las listas al Senado.

Viggiano le reclamó haber recibido beneficios del partido que ahora criticaba, como una beca para estudiar en el extranjero que su contraparte defendió.

Cerca del cierre, Flores de nuevo se dirigió a la secretaria general del CEN priista, para acusarla de no apoyarla por proteger intereses políticos: “En 2022, Viggiano tuvo conocimiento de un caso de acoso que sufrí de parte del alcalde de Pachuca, Sergio Baños Rubio”, relató, un hecho por el que, agregó, pidió apoyo a la lideresa de su entonces partido. No obstante, aseveró que la priista se negó a apoyarla, pero cuando el edil capitalino, parte del grupo de Omar Fayad, se distanció del PRI, le pidió que lo denunciara públicamente y le diera audios para exhibirlo.

“Aunque te rías, porque te ríes de las víctimas”, le reprochó Adriana a Carolina. En la siguiente intervención siguió: “Mi único pecado, como el de muchas otras, fue pedirte una oportunidad.

“Trabajé para ti día y noche para tu campaña a gobernadora. Te defendí en lo privado y en lo público y perdí muchos aliados”.

“Lo importante es hablar de los teman que le importan a la ciudadanía”, replicó Viggiano, y afirmó que el gobierno federal es el que más desprecio ha mostrado a las víctimas, e hizo alusión a las madres buscadores, no atendidas.

“Carolina Viggiano, vas a enfrentar la justicia sin fuero”, le espetó en el cierre la aspirante Adriana Flores.

PRI vs Morena

Mientras las discusiones seguían por estos frentes, Viggiano y Simey Olvera tenían su propio intercambio, en el que también había alusiones a los gobiernos en turno.

Carolina aseguró que en seis años de mandato federal de Morena, Hidalgo ha perdido alrededor de 24 mil millones de pesos, y pidió fortalecer a los organismos autónomos para “detener el camino al autoritarismo”.

“Resulta risorio”, reviró Simey, que Carolina Viggiano hable de autoritarismo, “cuando entre Alito Moreno, ella y su esposo Rubén Moreira se distribuyeron posiciones por representación proporcional”. “Por eso queremos eliminar las plurinominales”, añadió.

Este señalamiento derivó en la mención de la priista sobre adentramiento del crimen organizado en la entidad.

“A Hidalgo ya se metió la delincuencia, tendrían que estar defendiendo estas señoras (en referencia a las tres contendientes) a las mujeres que están siendo asesinadas”, pues acusó una sincronía “de ataques”. Después se dirigió en específico a la abanderada morenista: “Señora Simey, si quiere debatir con mi marido (Rubén Moreira Valdez), búsquelo”, para aseverar que está orgullosa de su matrimonio con un hombre que “sí combatió la delincuencia”.

“Que se relaje en una de sus tantas casas que no ha declarado de manera pública”, replicó Simey, y añadió: “Dice que puede con todas, porque no sabe de sororidad”, para luego “reconocer” a sus opositoras de MC y PVEM, antes priistas, que hicieron reclamos a Viggiano por el control del priismo local y la distribución de posiciones para allegados.

“Puedo con todas, una por una”, había dicho con anterioridad la aspirante de Fuerza y Corazón por México, pero la verdeecologista Yarely Meli le reprochó: “No se trata de mayoritear, sino de poner los puntos sobre las íes”.

La palabra se cedía por turnos y se usaba parte del banco de tiempo. Simey ironizó en su siguiente participación: “Me dicen que busque a Moreira, pues qué miedo. No, imagínense. Pero ya lo encontraré ahí en la cámara porque, de nuevo, va pluri”.

Viggiano respondió: “miedo te debería salir a la calle en Hidalgo. Hoy está tomada por la delincuencia”. Y le envió un mensaje al gobernador Menchaca, a quien dijo le tendía la mano: “si no sabe de seguridad, que le pregunte a Moreira”.

El tenor continuó: la priista reprochando a los gobiernos actuales y la morenista en defensa: “la política migratoria ha sido un fracaso. Migrantes que pasan por el territorio, son violados o asesinados. De los más vulnerados son los niños y las niñas, sobre todo en la frontera sur. Es un país donde hay muchas fosas, muchos muertos y no hay seguridad”, expuso Viggiano.

Damián, por su parte, continuó con acusaciones a funcionarios del gobierno de Hidalgo de intentos de coacción del voto, además de recriminar que durante la actual gestión aumentó drásticamente el número de personas sin agua, luz ni drenaje, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval), aunado a que “la mitad del pueblo hidalguense carece de servicios de salud”.

En su mensaje final, Simey Olvera pidió desterrar “a los villanos” de la democracia, “que tanto daño le han hecho al estado”; Yareli Melo, no optar por “las y los políticos de siempre” que “brincan como chapulines” de una legislatura a otra; Adriana Flores, “una nueva generación de políticos”, ante hartazgo de imposiciones; Carolina Viggiano, “defender la vida, la verdad y la libertad”, y “quitar el pacto de la impunidad” con quienes se adhirieron al partido en el poder en busca de protección, mientras que Damián Sosa, dirigido a los candidatos del PT, “no permitamos que nos amedrenten de la procuraduría de Hidalgo”, con citatorios u órdenes de aprehensión, tras la ruptura con el morenismo.