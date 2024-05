AMLO justifica filtración de datos: "se entendió mal" y estalla contra defensa de María Amparo Casar

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador se quejó del apoyo que ha recibido la presidenta de Mexicanos contra la Corrupción, María Amparo Casar, “se entendió mal”, acusa que “los abajo firmantes” es un grupo que impulsó a Carlos Salinas y en la crítica incluyó al INAI.

Aseguró que dicho grupo apoya todo lo que significa cuestionarlos y se constituyeron, dijo, durante el periodo neoliberal o neoporifista y también fueron parte de la corrupción, en el que llama el saqueo más grande registrado en la historia de México, además de afirmar que son famosos pero con poco nivel intelectual.

Hizo estos señalamientos en el contexto de la acusación que Pemex expuso la semana pasada contra María Amparo Casar de manipular la causa de muerte de su esposo -de suicidio a accidente- para cobrar seguros y pensiones.

Y se quejó: “Ahora que dan a conocer el manifiesto, alegan, fíjense en vez de meterse a fondo si hubo o no hubo corrupción si hay o no hay corrupción recurren al instituto de la transparencia que es hechura de ellos para decir se violó la privacidad como si es válida la corrupción siempre y cuando se mantenga en secreto”.

Al exponer que el reclamo es cuidar la información personal que se da a conocer, para no violar la privacidad, habló de su caso.

“Imagínense cuanto hubiese yo cobrado por daños causados a mi persona por calumnias y aquí de lo que se trata es de un asunto público, completamente”.

Estos hechos, dijo, “nos ayuda a saber cuáles son los límites que se tiene, a saber cómo funcionaba la corrupción para prevenir, para que las futuras generaciones no engañen, no manipulen”.

Quienes firman el escrito, aseguró el presidente, “claro que tienen partido, pertenecen al bloque conservador y juegan un papel en el funcionamiento del régimen de corrupción, de opresión de injusticias, ayudan al régimen por eso se habla de intelectuales orgánicos. Nada más cuidar no dañar sin tener pruebas, elementos, no calumniar”.

Al mismo tiempo criticó que “el conservadurismo considera normal la corrupción cuando se trata de ellos. Hay una especie de enajenación al sostener que si ellos son los corruptos, tienen licencia, lo pueden hacer porque los corruptos son otros y llegan al extremo como este caso de que forman, constituyen institutos para combatir la corrupción, es el mundo al revés”.

Acusó que pueden hacerlo de forma consciente “o son unos cinicazos o por su nivel de enajenación considerándose que son de una clase superior les resulta normal que ellos sí puedan robar y mentir y que al mismo tiempo se puedan convertir en jueces. Estamos hablando de quienes supuestamente están denunciando supuestos casos de corrupción”.

El presidente López Obrador aseguró que nunca le han podido probar un caso de corrupción, pero “crearon el instituto en contra mía”.

Se quejó de que en el caso del INAI ahora investiga de oficio si Presidencia violó la ley en la materia.

“Son asuntos que van más allá de las elecciones porque un proceso de transformación lo que busca es alcanzar, lograr una sociedad mejor, en beneficio de todas de todos es un proceso para ir limpiando, purificando la vida pública, para ir sacando el país de la decadencia”, afirmó.

Pidió no dejarse apantallar por quienes firman en apoyo a Casar, “es cosa que se vayan conociendo cada vez más, como el 90% viven del presupuesto público, que es dinero del pueblo (…) Si me paga el pueblo, por qué voy a estar en contra de pueblo o por qué no voy a tener un poco de profesionalismo, de decencia y de poner si no por encima al mismo nivel lo público de lo privado”.

Agregó que si le pagan todos los mexicanos no se pondría al servicio de una minoría, porque eso es una deshonestidad intelectual.