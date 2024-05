AMLO: “No hay más violencia, hay más homicidios”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que, en el país, no hay más violencia, pero sí más homicidios dolosos, y relacionó su conclusión con que han bajado otro tipo de delitos que incluyen violencia, como secuestros o robos.

“No hay más violencia, hay más homicidios que todo el sexenio, porque hay menos robos que en los sexenios anteriores, hay menos secuestros que en los sexenios anteriores; y delitos del orden federal, menos. Donde nos ha costado más es en homicidios porque se crearon bandas”.

Recordó que las bandas criminales se crearon durante las anteriores administraciones, “cuando se les permitía, cuando la delincuencia manejaba la seguridad pública. En el tiempo de Calderón se padeció de un narco-Estado, imagínate que el secretario de Seguridad Pública era el principal protector de una de las bandas más famosas de la delincuencia, que controlaban todo, eso está documentado, o sea, no estoy aquí inventando nada”.

Consideró que por esa razón les ha costado más atender el tema de los homicidios dolosos, “pero ahí vamos, porque estamos atendiendo las causas”.

El mandatario federal reiteró que al llegar a la silla presidencial encontró una realidad catastrófica por la corrupción “y no iba yo a poder salir si no me apoyo en las Fuerzas Armadas, que además tuve la suerte de que no estaban echadas a perder. Había otras secretarías de gobierno completamente entregadas a la corrupción”.

Dijo que la política es virtud y fortuna, virtud y suerte. “La suerte siempre me ha ayudado mucho. Y por eso eché mano de lo que tenía nuestro país. Y soy un convencido de que los dos pilares del Estado mexicano en la actualidad que me garantizan la posibilidad del crecimiento, en buena medida la creación de empleos y sobre todo la seguridad, son la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa”.

Desde el 6 de septiembre de 2022, al mandatario federal se le planteó que “en campaña (para la elección de 2012) dijo que de llegar a la Presidencia regresaría a las Fuerzas Armadas, el Ejército, a los cuarteles y que eso le llevaría los primeros seis meses de su Gobierno, cambió usted de opinión…”.

-Sí, sí, sí cambié de opinión ya viendo el problema que me heredaron.

“¿Cómo enfrentar el problema de la inseguridad? Sí sabía yo desde el principio y estoy absolutamente convencido que la paz es fruto de la justicia, y eso es la base de la política de seguridad: el atender a los jóvenes, el mejorar las condiciones de vida, de trabajo de la mayoría de los mexicanos, el combatir la pobreza, el combatir la corrupción, todo eso lo estamos haciendo, el que no se permita la impunidad”.

Después especificó que “me tocó en campaña ver cómo ametrallaban a un grupo de supuestos delincuentes en Tepic, estaba yo” y se planteó: “nos vamos a apoyar en el Ejército”.

Este lunes de nuevo dijo: “no creo que haya yo dicho eso, pero, en el caso que lo haya dicho, hay un refrán —no, es un dicho— según el cual es de sabios cambiar de opinión. Y, aunque no estoy del todo de acuerdo porque no creo que el fin justifique los medios, sí creo que en política en algunos casos lo que cuenta son los resultados”.

También de nuevo reconoció la labor de las Fuerzas Armadas, “nos han ayudado mucho, mucho, mucho, mucho, con bastante sacrificio, porque también a veces eso se olvida. También en las Fuerzas Armadas hay asesinatos, hay desaparecidos, sí, y hay quienes pierden la vida en las obras, sufren, padecen”.