Juez federal frena despido de auditor incómodo para la 4T

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un juez federal frenó el cese del auditor que denunció prácticas nocivas al interior de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Agustín Caso Raphael, quien fue sustituido por Arely Gómez.

El juez Sexto de Distrito en materia Administrativa, Francisco Javier Rebolledo, concedió una suspensión provisional a Caso Raphael contra los efectos del oficio UGA/DGRH/DRL(045/2024 en el que el titular de la ASF, David Colmenares lo despidió por “pérdida de confianza”.

"Procede conceder la suspensión provisional solicitada para el efecto de que la autoridad responsable se abstenga de cesar los efectos del nombramiento del quejoso y continúe con sus funciones que desempeñaba como Auditor Especial de Desempeño de la Auditoría Superior de la Federación”, señaló el juzgador en el expediente número 806/2024.

Esto, al considerar que la afectación que puede ocasionar a Caso Raphael que el oficio de cese se ejecute.

El juez fijó para el próximo 13 de mayo como fecha para realizar la audiencia incidental en la que decidirá si le concede o no la suspensión definitiva.

Mientras eso ocurre, la ASF puede tramitar un recurso de queja contra la suspensión provisional que le fue concedida al quejoso.

En el año 2021 Agustín Caso Raphael realizó una revisión al costo total de la cancelación del aeropuerto en Texcoco, que estimó en 300 mil millones de pesos.

Su informe fue criticado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y por el entonces secretario de Hacienda, Arturo Herrera Beltrán, quienes rechazaron la metodología empleada.

En consecuencia, la ASF desmintió públicamente a su propio auditor y lo suspendió, además David Colmenares realizó una reestructuración en el organismo fiscalizador que tuvo como consecuencia la reducción de más del 90% del monto de las supuestas irregularidades detectadas por la propia auditoría y una disminución a la mitad del número de revisiones forenses.

En marzo pasado, Caso compareció ante la Cámara de Diputados y cuando fue cuestionado sobre la desaparición de una auditoría de la “Evaluación de la Política Educativa en el Desarrollo Económico de México”, respondió que la revisión fue dada de baja por la molestia de dos subsecretarios.

Caso acusó al titular de la ASF, David Colmenares de no permitir a los auditores incorporar temas de relevancia nacional y someter los informes de auditorías a una revisión que no es técnica para “espulgar cualquier palabra y hallazgo que no sea políticamente funcional en el corto plazo”.

Para el nueve de abril de este año, Colmenares decidió despedir a Agustín Caso y al día siguiente designó como su reemplazo a Arely Gómez, extitular de la extinta Procuraduría General de la República (PGR) y de la Secretaría de la Función Pública (SFP) durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Gómez también fue contralora de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) durante la administración de Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, ministro que renunció a su cargo para incorporarse al equipo de campaña de la candidata presidencial por Morena, Claudia Sheinbaum.