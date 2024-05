AMLO confía en que ministros recapaciten sobre la prisión preventiva

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador espera que las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) recapaciten en torno a que continúe la prisión preventiva porque significará impunidad; y por esa razón, la postura de los gobernadores para alertar sobre esta decisión, “está bien”.

“Espero que la Suprema Corte recapacite, entre en razón y que no aprueben ese cambio porque va a significar impunidad, aunque lo que hemos visto últimamente es lamentablemente muy aleccionador de lo cínico, de lo descarado cómo están actuando jueces, magistrados, ministros, no todos, pero lo que hicieron de liberar en horas en la madrugada a un presunto delincuente famosísimo y cosa que no hacen en otros casos demuestra que se sienten intocables”.