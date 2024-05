AMLO contesta al Tribunal Electoral sobre conferencias mañaneras: "Es imposible editarlas"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador pedirá al Tribunal Electoral claridad sobre cómo deberán editar las conferencias matutinas porque consideran que al ser trasmitidas en vivo no es posible modificarlas; una de las propuestas es que solo estén disponibles 24 horas, eliminarlas y que de nuevo estén disponibles después del 2 de junio.

“Vamos a enviar una carta el día de hoy porque es imposible editarlas, ¿cómo las editamos? Nos tendrían ellos que orientar porque no están hablando de quitarlas, no es censura. Ellos mismos ya resolvieron que es parte de nuestra libertad de expresión y no las pueden prohibir”, dijo.