AMLO exige a la ONU: "Queremos que se castigue al gobierno de Ecuador"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-“Queremos que se castigue al gobierno de Ecuador”, porque es un asunto de fondo, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador; también llamó a la ONU de donde piden que expulsen al gobierno de Daniel Noboa: “Basta de hipocresías”, por su actuación, por ejemplo, frente a las guerras.

En torno a la contrademanda de Ecuador el mandatario federal insistió en que no habrá acercamiento con el gobierno ecuatoriano porque el asunto se debe resolver en la Corte Internacional de Justicia pues sostiene que se violó el derecho internacional, la soberbia mexicana y el derecho de asilo.

"Queremos que se castigue al gobierno de Ecuador -no al pueblo de Ecuador que es hermano- por este acto autoritario, prepotente, suspendiéndolo de Naciones Unidas en tanto no ofrezca una disculpa pública y haga un compromiso de no repetición”.

México también busca que se establezca un procedimiento que se aplique a nivel mundial para que en caso de que un gobierno que viole la soberanía de un país irrumpiendo una embajada sea expulsado de la ONU.

Primero que la CIJ presente el caso ante la asamblea general de la ONU, para que todos los países voten, pero que no intervenga el consejo de seguridad de la ONU, en especial que no ejerza el derecho de veto de ninguna de las cinco potencias que tienen derecho a “ese privilegio, que es obsoleto porque no resuelven nada nada nada en Naciones Unidas”.

Por esa medida en la ONU, consideró que ese organismo internacional “está como florero porque todo tiene que pasar por el consejo de seguridad y hay cinco naciones que tienen derecho a veto. Una nación veta y aunque la mayoría de los representantes de los países esté de acuerdo, no pasa y eso ya hay que modificarlo”.

Aseguró que continuará con la denuncia “porque ya también es tiempo de poner en claro para qué sirve el tribunal de justicia internacional. También para qué sirve la ONU. Son temas muy importantes porque si no seguimos en la simulación y todo es forma y no hay fondo, son organismos con muchísimos expertos, para todo, pero dónde está la defensa de los pueblos, miren lo que está sucediendo con las guerras”.

Ya se está llevando a cabo las comparecencias, de lo cual los diplomáticos van a informar.

Sobre un posible acercamiento con el gobierno de Ecuador respondió: “No, y además es un asunto también de principios, es un asunto de fondo. Es que fue muy grave lo que sucedió. Imagínense que hay alguien que tiene asilo, entran a la embajada y se los llevan, eso es violatorio de todas las normas de política exterior”.

Dijo que muchos dirigentes de países se han manifestado para pedir que le permitan al exvicepresidente, Jorge Glas recibir el asilo que se le ofrece en México y que sea trasladado a este territorio.

Cuestionó cuántos muertos inocentes “y qué hacen los organismos internacionales, la ONU?, ¿qué hace el consejo de seguridad de la ONU? Vetar medidas para el cese al fuego. Ya basta de simulación, de hipocresía”.