Citan a candidato a senador de Morena para declarar por corrupción en Secretaría del Bienestar

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Juan Carlos Loera de la Rosa, candidato a Senador por Morena, fue citado por un magistrado como testigo para declarar sobre una investigación sobre robos que se han denunciado en la Secretaría del Bienestar de Chihuahua.

El denunciante, Hugo Ruíz Esparza, informó que no se ha podido notificar al político por no contar con un domicilio particular, por lo que dijo, es buscado por la autoridad Federal.

El caso lleva dos años abierto; se trata del expediente 6750/2022 en relación a un proceso judicial iniciado por Ruiz Esparza con la acusación de robo las becas del Bienestar Para el Adulto Mayor en contra de cerca de cuatro mil adultos mayores; Loera era el Delegado de la Secretaría del Bienestar en Chihuahua.

Hugo Ruíz inició el proceso cuando fue despedido de la dependencia. Tras iniciar el proceso penal, Loera anunció que se denunciaría al exempleado por la sustracción de más de cuatro mil documentos.