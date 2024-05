DEA acusa a México de bloquear visas a sus agentes

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Agencia Antidrogas Estadunidense (DEA, por sus siglas en inglés) acusó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador de retrasar la emisión de visas para que elementos de esa corporación puedan trabajar en México.

Anne Milgram, directora de la DEA, testificó este martes ante el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes de Estados Unidos sobre la solicitud de presupuesto para el año fiscal 2025 para la DEA, durante una audiencia en Washington.

La funcionaria agradeció al comité que se le invitara a testificar justo en el Día Nacional de Concientización sobre el Fentanilo.

En ese contexto expuso que en 2022, casi 108 mil estadounidenses perdieron la vida a causa del opiáceo sintético. “El 42 por ciento de los estadounidenses ahora conocen a alguien que ha muerto. Esta tragedia no ha salvado a las ciudades, los suburbios, las comunidades rurales o las tierras tribales".

Ante una pregunta del republicano Hal Rogers, la funcionaria dio a conocer el retraso en la emisión de la visa y la forma como eso está afectando la lucha contra el narcotráfico.

“Hemos estado esperando ocho meses por una visa y sabemos el costo que eso significa para nosotros en términos de nuestra capacidad para trabajar. El tiempo importa”, dijo Milgram al referir la urgencia para lograr que esos 13 agentes y analistas de Inteligencia ingresen a México.

