"México sí aceptará participar en la prueba PISA": AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que México sí aceptará participar en la prueba PISA.

Al exponer que no sabía en qué consisten las razones para decir que no se va a permitir la evaluación, el vocero Jesús Ramírez le indicó: “Que el comité evaluador dijo que no correspondía al nuevo sistema educativo y que no iban a poder evaluar, pero están en eso”.

El mandatario respondió a dicho señalamiento: “Ah bueno, sí pero sí la aceptamos y estamos abiertos a todas las evaluaciones”.

El Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA) es la evaluación de los resultados de los sistemas educativos, coordinado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Se enfoca en evaluar las habilidades y conocimientos de los estudiantes de 15 años en las materias: Matemáticas, Lectura y Ciencias. Determina en qué medida los estudiantes de 15 años, que están por concluir o terminaron la educación básica han adquirido los conocimientos y las habilidades fundamentales.