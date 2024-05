AMLO: la Ciudad de México es la sede de los fifís

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Las personas de la Ciudad de México se han vuelto conservadoras y es la sede de los fifís, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador luego de señalar que es la penúltima entidad en en una encuesta de aprobación a su gobierno.

“La gente de la Ciudad de México se ha ido volviendo conservadora, era una ciudad de vanguardia en lo político, siempre. Bueno, aquí me eligieron a pesar de haber nacido, con mucho orgullo, en Tabasco y siempre me han apoyado, siempre siempre”.

Afirmó que siempre lo han apoyado “y esta ciudad tan solidaria, tan fraterna, tan progresista también tiene el problema de que aquí es donde se concentran los medios de manipulación más importantes del país”.

En la capital del país, dijo, también hay más clase media y tiene más posibilidades de ingreso; “aquí se ha combatido mucho la pobreza. Hay sectores, no toda la clase media que son muy conservadores y aspiracionistas y también aquí es la sede de los fifís, ni modo que van a encontrar un junior como Claudio X. González en un estado de la República, no”.

En la gráfica que mostró, en la Ciudad de México tiene 63 por ciento de aprobación y le sigue Aguascalientes, en último lugar con 62 por ciento a favor; también habló de los estados donde gobierna la oposición.

“En Querétaro se entiende, no sólo porque allá se fue a refugiar Maximiliano -todo tiene su razón de ser, no lo niego- pero miren, la Ciudad de México, no repruebo, 63, pero la media es 77, y en último lugar es Aguascalientes con 62. ¿Cómo explicar esto? Es que ha habido un bombardeo durante algún tiempo, y tiene sus efectos”.

Reiteró que la Ciudad de México, en los últimos años gobernado por Morena, se derechizó, lo mismo que las universidades.