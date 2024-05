Bernardo Bátiz dice que no recuerda si se reunió con María Amparo Casar y Aguilar Camín

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Bernardo Bátiz, exprocurador general de Justicia del Distrito Federal, dijo no recordar haber tenido una reunión con María Amparo Casar –después de la muerte de Carlos Fernando Márquez Padilla García– como denunciaron el presidente Andrés Manuel López Obrador, en su libro más reciente, y Octavio Romero Oropeza, el director general de Petróleos Mexicanos, la semana pasada.

“Esta señora (María Amparo Casar) junto con un intelectual mexicano, (Héctor) Aguilar Camín, en aquel entonces visitaron al procurador del Distrito Federal para pedirles que modificaran el dictamen, que no apareciera ‘suicidio’, sino que apareciera ‘accidente’, para que procediera el pago tanto del seguro como de la jubilación”, acusó Romero Oropeza la semana pasada.

De acuerdo con el director de Pemex, Casar –la presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad– manipuló la causa de muerte de su esposo para cobrar, de forma presuntamente ilegal, 31 millones de pesos, aproximadamente 124 mil 948 pesos mensuales de seguros y pensión.

Tras las denuncias de López Obrador y Romero Oropeza, Bátiz dijo no recordar la reunión en cuestión, pero tampoco desmintió que se hubiese llevado a cabo.

“Yo confío plenamente en la buena memoria del presidente, tiene 20 años menos que yo y tiene mucha mejor memoria, yo no recuerdo esa reunión, pero no niego que haya sucedido, pudo haber sucedido, él la menciona, yo en este momento no la recuerdo, pero sí puedo decir que tratamos el asunto con toda seguridad”, declaró en el programa de radio “Aristegui En Vivo”.

En su libro “¡Gracias!”, el presidente aseguró que se había llevado a cabo esta reunión entre Casar, acompañada de Héctor Aguilar Camín, y apuntó que el mismo Bátiz le había contado sobre la petición que le hicieron de modificar el acta de defunción de Márquez Padilla. “Bernardo me contó sobre esta petición y coincidimos en que eso era incorrecto”.

A Bátiz se le cuestionó si alguien le hizo una petición para modificar el dictamen, a lo que respondió que esta se le hizo directamente a él, sino que las partes interesadas acudieron a la agencia del ministerio Público de la alcaldía Miguel Hidalgo. El entrevistado admitió que sí le comentaron que hubo “algún intento de eso”, refiriéndose a la solicitud de Casar.

“Ahora todavía están los expedientes que buscaron en la procuraduría, esa es la conclusión de suicidio, nunca cambió eso, ¿qué es lo que sucedió? La señora acudió a Pemex a solicitar la pensión y se la dieron, habría que ver, el acta de defunción qué decía, en esa, pues yo no tenía nada que ver, sino ahí el registro civil, ese sería el otro punto que habría que analizar, pero ya no me corresponde a mí”, explicó el exprocurador.