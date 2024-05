Candidata a la Alcaldía de Iztapalapa denuncia a policías que se metieron a su casa

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La candidata del PAN-PRD-PRI a la alcaldía Iztapalapa, Karen Quiroga, denunció que policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) se metieron a su casa, en la colonia San Lorenzo, armados y con violencia con el argumento de buscar a unos homicidas y acusó que la verdadera intención es la “persecución política”.

La denuncia la hizo ayer por la noche en una transmisión en vivo en sus redes sociales, en la que se le vio exaltada, reclamó a policías y responsabilizó a la candidata presidencial de Morena-PT-PVEM, Claudia Sheinbaum, a la Jefatura de Gobierno, Clara Brugada; así como al jefe de gobierno, Martí Batres.

“Esto es político, en realidad sucede desde hace mucho tiempo el tema de querer violentar. Hoy se pasaron de la raya, es inaudito lo que está sucediendo, se metieron directo a mi casa, mataron a dos personas y el pretexto fue meterse a mi casa, catearla, meterse armados, patear las puertas, es inaudita la violencia. Responsabilizo a Clara Brugada, a Claudia Sheinbaum, por supuesto a Martí Batres. ¡Es inaudito lo que está sucediendo!”, aseguró.

En las imágenes, la perredista narró que estaba en su domicilio reunida con algunas personas de su equipo de campaña, donde también había niños, y llegaron policías armados que se metieron si explicación.

“¡Esto es violencia, llegaron directo a mi casa a patear la puerta, a meterse a la fuerza, patearon la puerta, tengo las marcas y los videos. No puede ser que de manera directa a la candidata a la alcaldía se metan a su casa!”, reclamó.

La exdiputada local encaró a un uniformado con pasamontañas y a otro que llevaba cubrebocas y que querían revisar a un joven y a un automóvil.

“¡Suéltelo, esto es violencia, soy candidata a la alcaldía, es parte de mi equipo!”, le dijo a un policía. En tono calmado y respetuoso, éste le contestó que era “por su seguridad… Escúcheme, a nosotros la parte afectada estaba señalando que la moto se había ingresado aquí y…”, pero Quiroga no lo dejó terminar: “¡Eso no es verdad”!.

Luego, encaró a una mujer policía: “¡No me grite, no me grite, es usted una oficial, identifíquese, grábala!”.

En otra parte del video, la candidata habla por teléfono y preguta a los uniformados quién está al mando.

“¡Esto es político!”

Minutos después de los gritos, Karen Quiroga acusa ante la cámara:

“Hace unos días, Cecilia Flores (madre buscadora de Sonora) denunció un crematorio, el crematorio por supuesto que hay una sospecha de que son restos humanos. Está hecho una zona de guerra en la colindancia Tláhuac-Iztapalapa. Eso es lo que quería decir Cecilia Flores”.

Enojada, siguió su acusación: “Dicen que no sucede nada aquí, el Cártel (de Tláhuac) está operando aquí, el Cártel está operando aquí en Iztapalapa y vienen de Tláhuac, así como estas muertes de hoy, sucedieron la semana pasada cuatro muertes en la calle, a la luz del día”.

Y cerró: “Esta violencia no se puede perdonar, es verdaderamente lamentable que para esto usen, para la persecución política, a la policía. “No lo puedo entender!”.

Tras la denuncia de anoche, la candidata a Iztapalapa y el aspirante a la Jefatura de Gobierno, Santiago Taboada, convocaron a una conferencia este miércoles a las 11 horas.