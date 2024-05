¿Habrá sorpresas en las elecciones de 2 de junio? Esto dicen expertos en encuestas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A unas semanas de la elección presidencial, expertos en encuestas coinciden en que no habrá cambios significativos en la tendencia a que los votos mantengan la ventaja que hasta ahora tiene Morena tanto para la renovación presidencial como en la del Congreso.

Durante el foro "Elecciones 2024, ¿Qué dicen las encuestas?" realizado por la escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, cinco expertos debatieron sobre las últimas encuestas previas a la elección de junio próximo.

Los especialistas expusieron sobre los probables escenarios a unas semanas de la elección más grande en la historia del país, pero todos coincidieron en que el partido en el poder conservará la mayoría en el Congreso.

Además de que conservará la ventaja que tiene Claudia Sheinbaum, candidata a la presidencia de la coalición Sigamos haciendo Historia, sobre Xóchitl Gálvez, aspirante presidencial de la coalición opositora Fuerza y Corazón por México.

Detallaron que esto se debe a ciertos factores como la aprobación que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador y su apropiación de la "agenda del cambio".

De la misma manera, Jorge Buendía, de la empresa de encuestas, Buendía & Márquez, coincidió en que el partido en el poder se apropió de la agenda del cambio.

"Morena y López Obrador se apropiaron de la agenda del cambio, la agenda de cambio viene del gobierno. Les ha funcionado muy bien", afirmó.

También expuso que Morena no tendrá votos de castigo, ya que la oposición no ha generado buenos candidatos para competir.

"No hay voto de castigo por la debilidad de la oposición, ya que no ha generado buenos candidatos para competir con los elegidos por Morena", explicó.

Al respecto, Lorena Becerra, analista Política, enfatizó que tampoco el argumento de "desaparecer" instituciones hizo mella en la elección del voto.

"No es un dilema para el votante el tema de las instituciones. No sé logró posicionar como un tema de no al voto por parte de los electores, tampoco fue capitalizado por la oposición", explicó.