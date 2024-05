Karen Quiroga acusa “montaje” de la SSC para vincular a miembros de su campaña en homicidio

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con el respaldo de Santiago Taboada, candidato a la jefatura de gobierno de la alianza “Va por la CDMX”, la candidata a gobernar Iztapalapa, Karen Quiroga, acusó que ayer fue víctima de un “montaje” por parte de policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), para imputar a 10 colaboradores de su campaña en un homicidio, como parte de un amedrentamiento del Gobierno de la Ciudad de México.

Quiroga responsabilizó de los hechos al mandatario local, Martí Batres, y señaló que el titular de la SSC, Pablo Vázquez, “miente” y ejerce violencia política de género en su contra al desacreditar su declaración y poner en duda “la violencia que existe en Iztapalapa”.

Este miércoles, los abanderados del PAN, PRI y PRD dieron una conferencia en el Pepsi Center, para pronunciarse sobre la denuncia que realizó Quiroga la noche del martes 7 en sus redes sociales, sobre la irrupción de policías armados en su domicilio en la colonia Lomas de San Lorenzo de la demarcación que aspira a gobernar, luego de que a unos metros fue asesinado uno de sus vecinos, a quien identificó como “Camarón”.

Ahí, la candidata aseveró con firmeza: “La versión de que los homicidas estaban adentro de mi casa y que entró la moto no lo pueden sostener, no hay ningún indicio, el indicio lo fabricaron (...) claro que iba a un tema dirigido para podernos culpar por el homicidio, si yo no llego los detienen y se los llevan por esta responsabilidad”.

Anoche querían imputar a nuestros compañeros, procesarlos como si ellos hubiesen cometido el crimen. Gracias a los aparatos tecnológicos y al live que realizamos, pudimos evitar que se cometiera este atropello.https://t.co/f6KUxkBwX1 — KarenQuiroga (@KarenQuirogaAn) May 8, 2024

Consideró sospechosa la rapidez con la que arribaron los uniformados “cuatro minutos después”, así como el hecho de que su casa haya sido la única que buscaron catear:

“Quiero decir con toda claridad: lo que buscaban era imputar a mis compañeros por homicidio, por eso fueron directo a mi casa, para imputar a mis compañeros y meterlos a mi casa (...) Con el EnVivo pudimos detener esta agresión”.

Por su parte, Santiago Taboada afirmó que lo que pasó “fue un acto de intimidación” y contó que al enterarse de la situación le marcó a Pablo Vázquez, pero no obtuvo respuesta.

El panista acusó que los oficiales son obligados a cuidar la publicidad de los políticos oficialistas y a “levantar” a miembros de la oposición.

Según dijo, lo sucedido es un reflejo del “estilo” con el que se manejan las autoridades capitalinas: “Ese es el Modus Operandi, hemos visto videos completos, no solamente en Iztapalapa, en muchas partes de la ciudad”.

Nos dicen que ya tiene bajo custodia a los cinco elementos de la @SSC_CDMX que ingresaron a mi domicilio, sin embargo, sabemos que fueron siete. Demandamos se tomen medidas para que se identifique a los responsables.https://t.co/te0PjNIZyB — KarenQuiroga (@KarenQuirogaAn) May 8, 2024

“Titular de la SSC miente”

Al detallar de qué manera ocurrieron los hechos, Karen Quiroga declaró que Israel Benítez López, subsecretario de Operación Policial de la SSC, quien usa el indicativo policiaco de “Jefe Máximo”, acudió al lugar de los hechos para intentar negociar con ella. Aunque Quiroga no precisó de qué trataron las presuntas negociaciones, dijo que se negó a realizarlas.

Entonces, aclaró:

“El secretario de Seguridad Ciudadana miente, los hechos no concuerdan, él habla de que le informaron que una moto roja se había escondido en la parte de adentro de mi domicilio, quiero decirles que en la moto roja llegué yo (...) miente y acomoda los hechos”.

La perredista se refirió a las declaraciones que, dos horas antes, ofreció el jefe de la policía en conferencia desde la sede de la SSC.

Agregó:

“No hay manera de que le hayan informado que la moto roja estaba dentro de la casa porque la estacioné afuera, no hay forma de acreditar su dicho”.

La aspirante a gobernar Iztapalapa informó que los vecinos le compartieron grabaciones en las que se ve “cómo pasan los asesinos en la motocicleta y se van sobre la calle de Camino a Santa Cruz, en dirección al Reclusorio Oriente”.

Ante dicha declaración, prometió a la prensa que compartiría los videos mencionados, sin embargo, al cierre de esta nota eso no había ocurrido.

Sobre la motocicleta roja con negro que Vázquez Camacho señaló como el vehículo en el que viajaban los delincuentes, la candidata apuntó que pertenece a su hermano y que, a pesar de no tener placas, tiene un permiso para circular expedido en el estado de Guerrero.

En la conferencia, Vázquez Camacho informó que cinco policías de la Subsecretaría de Operación Policial que participaron en el hecho fueron presentados ante las autoridades ministeriales para rendir su declaración.

Sin embargo, Taboada y Quiroga aclararon que fueron siete uniformados los que entraron al domicilio de la candidata, y exigieron que enfrenten las consecuencias, además de que el jefe de gobierno, Martí Batres, se responsabilice de la intromisión en la campaña.

La aspirante a alcaldesa precisó que la madrugada de este miércoles presentó una denuncia ante la Fiscalía de Servidores Públicos por el delito de abuso policial y presentará una más por allanamiento de morada.

Iztapalapa “no es foco rojo”

En la conferencia de la SSC, el titular dijo que la dependencia no ha recibido ninguna solicitud de protección para la candidata. Ella reaccionó al acusar que “se quiere poner en duda que solicité la protección”.

Entonces, explicó que en sesión del Consejo General de Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), el representante del PRD, Emiliano Rosas, hizo dicha solicitud:

“Me mandaron llamar y me dijeron que, si quería protección, pues que Iztapalapa no era un punto rojo, que lo que podían ofrecer era que, si yo metía la solicitud para pedir protección por evento, pues a lo mejor en unos eventos sí me podían proteger”.

Y cerró: “Hoy estamos desprotegidos y desprotegidas, entraron a mi casa, al lugar donde vivo”.