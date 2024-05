Reaparece obispo Salvador Rangel; perdona a quienes le hicieron daño

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Salvador Rangel, obispo emérito de la Diócesis de Chilpancingo-Chilapa reapareció al público, hoy, al menos a través de un comunicado en el que anunció, no procederá legalmente contra aquellos que le hayan hecho daño.

Como se sabe, el pasado 29 de abril, el obispo Rangel fue reportado desaparecido. El asunto tuvo resonancia inmediata pues además de su presencia como prelado, en meses recientes había encausado supuestas negociaciones entre grupos delictivos de Guerrero para pacificar la región. Desde el 27 de abril no lograban localizarlo.

La versión de sus colaboradores fue que el obispo había salido de su casa, en Jiutepec, Morelos; desapareció teniendo agenda de actividades programadas y registró un par de movimientos en sus cuentas bancarias. Mientras el asunto generaba un escándalo nacional, fue localizado en un hospital al que llegó en calidad de no identificado.

Posteriormente, la Comisión de Seguridad de Morelos, difundió información sobre su ingreso a un motel en compañía de otra persona y su localización con sobredosis de drogas.

Para la curia, se trató de un secuestro exprés en el que habría sido drogado; para la polémica, la vida personal del obispo salió de control. El asunto llegó inclusive a la conferencia “mañanera” del presidente López Obrador. Entre las filtraciones y las declaraciones políticas, el caso de enredó.

Todavía ayer, la Conferencia del Episcopado Mexicano informó que el obispo Salvador Rangel no había rendido su declaración ministerial pues se encontraba mal de salud a consecuencias de las sustancias que le suministraron.

Mensaje a todo el pueblo de Dios de Monseñor Salvador Rangel Mendoza, Obispo Emérito de la Diócesis de Chilpancingo-Chilapa. pic.twitter.com/IoAF4k2xY2 — CEM (@IglesiaMexico) May 8, 2024

Esta mañana, el obispo emitió un comunicado con el escudo de armas de la diócesis en la que se jubiló, la de Chilpancingo-Chilapa, en el que expone:

“Después de haber hecho oración, meditado profundamente y de haber consultado con mis seres queridos tanto del clero como laicos, y en razón de que lamentablemente mi vida, edad y mi salud están en condiciones desfavorables, siguiendo los principios evangélicos de nuestro señor Jesucristo, que perdonó a las personas que lo traicionaron, lo vendieron, lo juzgaron, lo torturaron y lo asesinaron, con todo mi corazón perdono a todas las personas que me han hecho daño por los hechos de los que he sido víctima, así como a aquellos que me han revictimizado producto de la desinformación”.

A continuación, el prelado anuncia que no presentará ninguna denuncia “contra las personas que tanto mal me han hecho”.

Luego hace una petición:

“Pido a los medios de comunicación me comprendan y respeten mi decisión encaminada al bien de mi seguridad e integridad física y moral”.

El obispo Rangel Mendoza, concluyó su comunicado agradeciendo a las autoridades legales y eclesiásticas que colaboraron en el caso así como a su abogado Luis Gasca, además de aquellos que se han solidarizado por él a quienes además, pide que hagan oración por su vida y pronta recuperación.