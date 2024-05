Avril denuncia que su novio la golpeó, intentó asfixiarla y la arrastró por calles de Guanajuato (Video)

LEÓN, Gto. (apro).- Tras el intento de feminicidio de Avril, adolescente de 17 años, su agresor identificado como Javier Edmundo sigue libre. La joven denunció en redes sociales la violencia que vivió el pasado 21 de abril en la vía pública, incluso mostró un video de cámaras de seguridad que registró los golpes, el intento de asfixia y cómo su expareja la arrastró por la calle.

La agresión quedó registrada en las cámaras de vigilancia de la calle Nubes, en la colonia Jardines del Moral, y en un video que le compartió el hombre que llegó a auxiliarla al darse cuenta de la golpiza que le propinaba Javier Edmundo.

En la publicación que hizo Avril en sus redes explica que durante 1 año y 4 meses mantuvo una relación con su agresor, a pesar de la violencia que vivía y de la que guardó silencio por las amenazas de su ahora expareja.

"Como víctima es muy difícil salir de ese ambiente. Ahora me arrepiento por no haber abierto los ojos antes y darme cuenta de que estaba con una persona violenta, agresiva y mal de sus facultades mentales. Lo único que él quería era controlarme, humillarme y tratarme como si fuera un objeto", comparte en la publicación donde revela la identidad del agresor y la falta de actuación de las autoridades.

La adolescente comentó que después del control y la constante violencia que vivió con Javier Edmundo decidió alzar la voz "porque NADIE, ninguna mujer, merece ser tratada como lo fui yo".

Compartió que la agresión que puso en riesgo su vida ocurrió hace dos semanas, pero por miedo y ante la posibilidad de ser juzgada, había guardado silencio.

"Vivir esto es difícil porque nunca pensé, a los 17 años, sentirme tan vulnerable y violentada por la persona que decía quererme".

Avril exigió a las autoridades que hagan justicia porque mientras ella se recupera emocionalmente y de los golpes que la dejaron inconsciente en la vía pública, el agresor hace su vida de manera cotidiana "como si fuera inocente".

En el video que grabó el hombre que salió en su auxilio puede verse a Avril desvanecerse, mientras su agresor intenta levantarla y se escucha al vecino pedirle que ya no la mueva porque la ambulancia está en camino para que la revisen.

"Por eso, hoy pido y suplico a todas las personas que leen que me ayuden a hacer justicia y que esto no quede impune como muchos otros casos más de mujeres que son violentadas y golpeadas por sus parejas, que incluso llegan a perder la vida y las autoridades NO hacen nada".