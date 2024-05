Círculo cercano de Arturo Zaldívar queda exhibido en grabaciones

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El círculo más cercano del ministro en retiro, Arturo Zaldívar fue exhibido por el magistrado Alberto Roldán quien denunció al expresidente de la Suprema Corte y sus excolaboradores de ejercer presión sobre él para emitir resoluciones “a modo”.

Ayer, N+Focus difundió las grabaciones de conversaciones entregadas por el magistrado Alberto Roldán Olvera, actualmente adscrito al Primer Tribunal Colegiado en materia Administrativa, como pruebas de una denuncia que presentó contra Arturo Zaldívar y sus excolaboradores sobre las presiones y castigos que imponían a los juzgadores federales.

En los audios que el magistrado entregó a N+Focus, se escucha la voz de quien fue identificado por Roldán como Carlos Alpízar, exsecretario general del CJF y mano derecha de Zaldívar.

En la conversación el exfuncionario le solicita al magistrado emitir una resolución para favorecer a Frida Martínez Zamora, exsecretaria general de la Policía Federal, implicada en un desvío de recursos públicos por dos mil 500 millones de pesos por compras irregulares de patrullas, aeronaves y tecnología durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

En aquel momento, 2020, Roldán era Juez Quinto de Distrito en materias de Amparo y Juicios Civiles Federales del Estado de México y recibió la demanda de Frida Zamora contra su orden de captura, misma que fue emitida también contra otros 18 funcionarios por el desvío de recursos en la PF.

En noviembre de ese año, Roldán acudió a la oficina de Alpízar en el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) invitado por Constancio Carrasco para hablar sobre el asunto.

El magistrado afirmó que, como esta, fueron cinco reuniones en las que habría llevado una grabadora oculta para contar con evidencia de lo que pasó en las mismas.

“No te estamos pidiendo que hagas algo indebido, jamás lo haríamos y jamás te lo pediríamos, simplemente nosotros lo hemos estudiado, lo hemos platicado con el presidente (de la Corte), hemos debatido esto con el presidente. Trae muy claro el tema, lo conoce muy bien; inclusive él dijo ‘oye, pudiera ser por acá’”, le indicó quien fue identificado como Alpízar.

“No es bajar una línea, por supuesto que no, jamás lo haríamos, está muy claro el tema y que nos ayudaras un poquito a sensibilizar ese tema, de esa manera te lo pido yo encarecidamente. Es un tema trascendental para la institución”.

En otra conversación, el interlocutor del entonces juez de Distrito hizo referencia a diversos familiares de él que trabajan en el Poder Judicial de la Federación (PJF) y le enfatizó que esperan que “no haya sorpresas negativas”.

“No hay presión, sé que hubo algún momento a lo mejor que por la premura, por la necesidad, por el nerviosismo, es que cuando te encarga el presidente de la Corte, es como con el presidente de la República, entonces la necesidad de poder sacar las cosas lo mejor”, justificó el hombre identificado por el magistrado como Alpízar.

Luego de que Roldán no emitió su resolución poco tiempo después de las reuniones, fue readscrito al juzgado Cuarto de Distrito en el estado de Michoacán, lo que el juzgador consideró como un castigo por no seguir las instrucciones que Alpízar le hizo llegar, supuestamente, a nombre de Zaldívar.

Ante la difusión de los audios, el ministro en retiro Arturo Zaldívar acusó a la actual ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, de filtrar la información con fines político electorales.

“Una vez más, lamento el uso faccioso contrario a la Constitución con una clara intencionalidad político electoral de parte de la ministra Norma Piña. Está usando todo el poder, el Poder Judicial de la Federación, para denostar y evidenciar investigaciones que tienen deber en secrecía”, dijo durante su participación en el programa matutino de Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula.

“Me parece muy grave, viola todo el proceso y se ve toda la intencionalidad política, eso por lo que hace por la filtración que me parece muy muy grave porque imagínense si el poder que tienen que cuidar los derechos y el debido proceso así actúa, pues qué se pueden esperar los ciudadanos”.

Rechazó opinar sobre los audios difundidos porque él no participa en ellos, a pesar de que se escuchan referencias al presidente de la Corte, cargo que él ocupaba en aquel momento, y advirtió que pudieron ser alterados o manipulados.

La primera denuncia contra Zaldívar y sus excolaboradores

Proceso informó el pasado 12 de abril que la ministra presidenta, Norma Piña, recibió una denuncia anónima contra su antecesor y sus excolaboradores como Carlos Alpízar, por supuestamente presionar a jueces y magistrados para emitir resoluciones “a modo”.

Por ello, la minsitra presidenta ordenó a la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas del CJF, investigar a los funcionarios y exfuncionarios mencionados excepto a Zaldívar.

Esto, debido a que Zaldívar, al ser ministro en retiro, no puede ser investigado por el CJF.

Esta casa editorial precisó el 16 de abril que el caso fue enviado a la Corte pero que al no existir un procedimiento establecido para este tipo de asuntos, el Máximo Tribunal todavía no determina si lo investigará o no.

El ahora magistrado Alberto Roldán forma parte de esa denuncia anónima como uno de los juzgadores presionados por la administración de Zaldívar para emitir resoluciones “a modo”.

Asimismo, se le menciona como uno de los titulares de juzgado que eran convocados a las reuniones organizadas por Carlos Alpízar para gestionar los asuntos de su agenda.

Sin embargo, en la misma denuncia se afirma que varios titulares rechazaron las supuestas presiones sobre ellos, pero no se precisa quiénes son estos jueces o magistrados.