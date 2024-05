“No nos estamos chupando el dedo”: AMLO cuestiona que Marea Rosa sea independiente

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que hay libertades para la manifestación de la “Marea Rosa”, este 19 de mayo, pero criticó que no se les cree que son independientes, en referencia al apoyo a Xóchitl Gálvez, candidata presidencial de la oposición.

“Que cómo fue que al principio decían que eran independientes, bueno, ni modo que se les crea, si no nos estamos chupando el dedo, ¿quién les creyó? Qué no sabemos que la doctrina del conservadurismo de la derecha es la hipocresía, para qué nos metemos en eso. Considerar que nos engañaron, pues esa es su práctica cotidiana”, dijo.

El mandatario federal señaló que la oposición “como dicen una cosa dicen la otra y no pasa nada, pero independientemente de eso todos tenemos derecho a manifestarnos y somos libres”.

Afirmó que su gobierno es partidario de la libertad “de manera auténtica y de la democracia también, real, verdadera, no simuladores, no hipócritas; adelante”.

Previo a esos señalamientos apuntó a que hay libertades y no hay ningún problema, “que todo mundo se manifieste” porque antes les impedían manifestarse en el Zócalo.

“Ahora no se le niega a nadie que participe. Algo de lo que me siento muy orgulloso es que en México no hay represión, nadie puede decir que se reprimió una manifestación”, pero justificó que se colocan vallas “porque hay mucho provocador también del bloque conservador y tenemos que andar evadiendo el acoso, la provocación, pero no se reprime a nadie. Van a manifestarse, adelante”.