Xóchitl Gálvez delinea el futuro del PRI, PAN y PRD, si gana las elecciones

COUDAD DE MÉXICO (apro).- La candidata de la coalición “Fuerza y Corazón por México”, Xóchitl Gálvez Ruiz, delineó lo que sería el futuro de los partidos que la abnderan en caso de llegar a la Presidencia de la República:

La candidata presidencial compareció hoy en el Foro Nacional Actua, organizado por la casa de estudios, donde llamó a seguir su propuesta política y aludiendo a Jorge Álvarez Máynez, quien ayer asistió al mencionado foro. El candidato de Movimiento Ciudadano, partido que en Nuevo León es gobierno, fue confrontado por el estudiantado.

“A lo mejor no soy buenísima para el TikTok, pero para lo que soy buenísima es para hacer equipos, integrar a los mejores, para hacer la mejor selección mexicana de talentos. Estoy convencida que mi equipo va a estar formado por gente brillante, trabajadora, honesta, los puedo mirar a los ojos y decirles, nunca en mi vida me he robado un centavo, en mi vida ¡escúchenlo!”