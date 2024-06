AMLO espera la autocrítica de la oposición tras las elecciones

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que aún espera la autocrítica de la oposición porque se cometieron errores garrafales. “No es que ya pasó y ahora hay menos calor, menos ruido, pienso que hay que hacer la autocrítica, todos”.

Afirmó que se debe aprender “la lección de la elección es que el pueblo manda, decide, no una minoría. Estaban muy ensimismados en la idea de que el pueblo no existía, por eso estuvo muy bien la sacudida, la zarandeada, la zamarreada, por eso algunos están todavía papaloteando, no saben qué pasó”.

“Estoy esperando también la autocrítica y sobre todo el informe de dinero que manejaban en el bloque conservador, estoy esperando que dé a conocer todo lo que significó la coordinación del bloque conservador, cuánto recibieron de dinero, quiénes fueron los que aportaron, cómo se usó ese dinero, cuánto fue el dinero de mexicanos, conservadores o traficantes de influencia que recibieron, cuánto recibieron del extranjero, estoy hablando de Claudio X. González que debe dar un informe”, afirmó.

Aseguró que ese bloque, encabezado por el empresario, recibió dinero del extranjero, cuestionó qué le habrá correspondido a cambio. “Sería muy bueno que actuaran de manera transparente e informaran. Quién pompó”.

También criticó que los pronósticos de la oposición se hacían de manera pesimista, pero “afortunadamente no se cumplieron”, pero dijo que no se trata de “dar vuelta a la hoja y vamos a seguir haciendo lo mismo. Se cometieron muchos errores garrafales, se le mintió al pueblo, no se actuó con profesionalismo, con ética, toda una guerra sucia, mucha difamación”.

De nuevo habló de la campaña en su contra en redes sociales que calificó como la “más intensa en toda la historia”, con el hashtag de AMLOnarcopresidente. En dicha campaña también acusó que intervinieron los periodistas más destacados, “el señor Tim Golden, dos veces premiado con Pulitzer, dos veces, y se exhibió como un vulgar calumniador”.

Aseguró que se tiene que fortalecer la democracia “porque los mejores portados fue el pueblo. El pueblo es mucha pieza y te volvió a demostrar -y ojalá lo internalicen- que en la democracia el pueblo manda. Es una lección para que no se desprecie al pueblo. No contaban con esa variable y cuál es esa variable: pueblo”.

Aunque en algunos casos consideró que hay personas “que con honestidad ha hablado de los errores y cómo se equivocaron, están haciendo un ejercicio de rectificación, de no mantenerse en la autocomplacencia y es de sabios cambiar de opinión. Un dogmático, un sectario, un fanático no acepta: si la realidad indica una cosa, la realidad está mal, no se acepta, pero hay mucha gente que sí fue mal informada, manipulada” y mostró algunas encuestas que no daban el triunfo a Sheinbaum.

Massive Caller que, acusó, tres días antes le daba triunfo con 44.6% a Xóchitl Gálvez; a Claudia Sheinbaum, con 42.5%. “Cómo no va a requerirse una revisión de esto porque es mucho dinero”. De nuevo, dijo que por la campaña en su contra incluso tiene récord a nivel mundial, “¿y quién pago?, ¿por qué el anonimato?, ¿dónde está la transparencia?, ¿qué no hablan de que son demócratas?”.

También mencionó a la periodista “Anabel Hernández, que participa en esta campaña y luego escribe un libro que lo da a conocer 15 días antes de la elección sin una prueba, calumniándome y los medios y México, todos, con honrosas excepciones. Recuerdo a Televisa con la campaña contra la candidata de la coalición Sigamos haciendo historia”, refiriéndose a Rocío Nahle”.

“Todavía el día de la elección a las 6 de la tarde salen a decir que habían ganado Veracruz. Yo soy veracruzano, como no voy a conocer a los veracruzanos. No se dejan chorear” y añadió que causan daño por el dinero”, dijo.