AMLO minimiza ola de violencia en Tila: "se apaciguaron las cosas"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el conflicto en Tila, Chiapas, se debe a una confrontación entre pobladores, y aunque dijo que “se apaciguaron las cosas”, llamó a la unidad para evitar el desplazamiento.

Informó que dan protección con el Ejército y alimentos mediante la Secretaría de Bienestar.

“Esto que está sucediendo en Tila, muy lamentable porque no es la lucha contra el aparato del estado opresor, represor o la lucha contra un cacicazgo, no, es una confrontación entre el mismo pueblo, porque no se han podido armonizar”, afirmó.

Dijo que se debe “buscar la unidad, yo hago un llamado a toda la gente de Tila, yo conozco Tila desde hace más de 60 años”.

El gobierno federal también “estamos ayudando, le pedí primero al secretario de la Defensa (Luis Cresencio Sandoval) para que se le diera protección a la gente, afortunadamente se logró porque había un enfrentamiento entre los pobladores o entre quienes no están en el poblado, pero es el mismo pueblo y se logró proteger a muchas familias que salieron a Yajalón”.

Agregó que “se apaciguaron las cosas”, además de que pidió coordinación entre varias secretarías, entre ellas la de Bienestar para formar un equipo y “ayudar a la gente y ya hay dos campamentos se les está entregando los alimentos”.

Sin embargo, lo que busca el gobierno es un “acuerdo para que regresen a sus comunidades y regrese la paz y hay que tener confianza que se logre”.

“Pero la reflexión tiene que ver con el hecho de que por qué nos vamos a pelear entre nosotros, ni siquiera dirimir, resolver problemas con caciques, con el uso de la fuerza, no, vamos a buscar la conciliación el diálogo el acuerdo”.