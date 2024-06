AMLO reprocha supuesto nerviosismo en mercados: "Están acostumbrados al chantaje"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó que el “nerviosismo” que muestra el sector financiero es muestra del chantaje que hacían en anteriores gobiernos y que si amagan con el peso, puede “aguantar”, pero la reforma al Poder Judicial tiene que avanzar y, al contrario, afirmó que “pasará a la historia como el gobierno que no devalúa su moneda”.

Le informaron que el peso está a 18.37 por dólar, después que estaba por encima de esa cifra. Aun así consideró que en ningún sexenio el peso mexicano se había apreciado frente al dólar, además de que actualmente se tienen finanzas finanzas públicas sanas por el combate a la corrupción.

“Y puede ser que ahora haya estos desajustes, pero como se trata de que haya un verdadero estado de derecho que es lo que quieren los inversionistas, no los especuladores; estado de derecho, los especulares quieren un estado de chueco, entonces ellos son los que no quieren una reforma para limpiar de corrupción, el Poder Judicial”.

Al preguntarle cuál sería el tope en que podría sostenerse la depreciación del peso que podría generar preocupación, respondió:

“Aguantamos, no hay problema, no hay problema como sea, es que ellos están pensando, estaban acostumbrados al chantaje, entonces no: ‘me mantienes los privilegios, porque si no mira va a haber fugas de capital, va a haber devaluación’ y ahí los tenían así, temblando. Yo me acuerdo cuando les platicaba que querían que entregáramos el petróleo y les dije-no-, y estaban nerviosos arriba, ‘va a haber fuga de capital, va a haber evaluación, para que no haya fuga de capital, para que no haya devaluación, voy a entregar el petróleo’, no, no”.

Añadió que “para que no haya nerviosismo en el mercado financiero, voy a ser cómplice de la corrupción del Poder Judicial, vamos todos cómplices, no le muevan porque nos va a afectar a nuestra moneda. Miren cómo vamos a pasar a la historia: el gobierno que no devalúa su moneda, así está”.

Dijo que para que no se olvide cómo fue en otros sexenios, mostró la grafica de las comparaciones en la que la devaluación con Miguel de la Madrid la devaluación fue de 4,482%; con Salinas, 47%; Ernesto Zedillo, 187%. “Experto en economía, aplaudido, le queman incienso, sobre todo estos mismos, pues, cómo no, fue el que los rescató con dinero del pueblo, con el Fobaproa, convirtió las deudas privadas y unos cuantos en deuda pública, y es un ídolo. Salinas, cómo no va a ser bien visto si les entregó todas las empresas”.

Con Vicente Fox la devaluación fue de 21%; Calderón, 26.8%; Peña Nieto, 56%, “y con nosotros no se ha despreciado el peso, se ha fortalecido 10%. Entonces, le pregunto a la gente, ¿vamos a revisar el caso, vamos a que se opine, el que nada debe nada, teme, la gente participe, y que se lleve tiempo ya desde ahora que empiecen a organizar foros, ojalá y lo pueda hacer el congreso, que se escuche a todos, a los de arriba y a los ciudadanos”.