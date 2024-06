18 años después localizan restos de mineros fallecidos en Pasta de Conchos

SAN JUAN DE SABINAS, Coah. (apro).- La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, confirmó que encontraron restos óseos al interior de la mina Pasta de Conchos y dijo a las familias de los mineros, que quedaron sepultados hace 18 años, que no hay indicios de que se hubiera registrado una explosión a causa de la acumulación de gas metano.

Este miércoles por la mañana se realizó una reunión de forma virtual entre las autoridades federales y las familias. Ahí Alcalde Luján, junto con funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad y de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, les habló de los avances en el rescate de los cuerpos de los 62 mineros que quedaron atrapados en febrero del 2006.

De acuerdo con Elizabeth Castillo Rábago, viuda del minero Gilberto Rico, desde el fin de semana había trascendido la localización de restos, pero los responsables de los trabajos lo negaron.

Al interior de la mina Pasta de Conchos se abrió una especie de ventana donde el personal que lleva a cabo las labores observó equipo de los mineros y los restos.

“Vamos a hablar con el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque si ahorita nos acaba de decir Luisa María Alcalde que no había forma de explicar que no hubo explosión, entonces te deja así… si no hubo explosión, se quedaron ellos (los mineros) con la esperanza de que Industrial Minera México lo rescatara y malamente se fueron, como si no les importara la vida de nuestros maridos. Eso es lo que a mí me da coraje y me dan ganas de llorar porque no hicieron las cosas como debería”.