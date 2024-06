AMLO se burla con un meme de sus adversarios que dicen será "vocero" de Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (aro).-Al presidente Andrés Manuel López Obrador le provocó mucha risa un meme en el que aparece “el diablito” aconsejándole que declare que la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, lo nombrará su vocero.

En medio de una risa con tono inusual, afirmó mientras se mostraba la imagen: “Sí, vocero, sí. Van a ver. Esto les va a dar mucho gusto, ¿no?, esa posibilidad a mis adversarios. Tenemos un poquito de tiempo, pero es para responder”.

Al pedir que exhibieran la imagen aseguró: “El otro día me moría yo de la risa de… ¿Conocen al ‘diablito’? Pon el del diablito. Yo les digo, antes, porque no vaya a ser que estén pensando o que vayan a creer que soy hipócrita y tengo un doble discurso, y voy a seguir actuando en la política, no”.

Aclaró que sólo pondría la imagen para compartir la risa que le dio, porque no cambiaria de opinión al decir que se jubila en tres meses y medio que termina su mandato.

“Adiós y me jubilo y no me voy a dejar tomar ninguna foto. Y cierro o guardo, porque es historia, mis redes sociales. Pero ya no recibo a nadie, sólo a mi familia, y eso a mis hijos, con la recomendación de que no vamos a hablar de política. Y yo voy a estar dedicado a otra cosa. Entonces, ni líder moral, ni jefe máximo, ni caudillo, ni cacique, nada, ya terminé mi ciclo, ya, para que quede claro”.

Mientras mostraban dicho meme seguía con el tono de risa “por esto, de que ya quieren que yo me vaya mis adversarios. Mucha gente no quiere que me vaya porque, como dice la canción, yo sé que hay gente que no me quiere y gente que me quiere como yo los quiero a ellos. Ya, así es la vida”.

De nuevo pidió no malinterpretar, porque él se va y además muy satisfecho, porque se cierra un ciclo.

“En mi convicción íntima que no hay que tenerle apego, mucho apego, ni al dinero, ni al poder; o sea, el que nos estén tocando la puerta, no hay que abrirles. Y ya cierto un ciclo. Además, me voy muy contento”, dijo.