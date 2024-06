Así fue el regaño de Marko Cortés a Xóchitl Gálvez por felicitar a Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El tema había trascendido en columnas, un día después de las elecciones: que el dirigente nacional del PAN Marko Cortés hizo un reclamo airado a la candidata de la coalición “Fuerza y Corazón por México”, Xóchitl Gálvez, por felicitar y reconocer el triunfo de su contrincante de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, Claudia Sheinbaum.

Pero fue el propio exvicecoordinador de la campaña de la panista, Max Cortázar quien lo confirmó. En entrevista con ciro Gómez Leyva, el estratega político reveló que fue Gálvez Ruiz y su equipo quienes decidieron hacer la llamada a Sheinbaum, sin consultar a Marko Cortés.

La decisión, abundó quien fue vocero en la gestión de Felipe Calderón, se tomó luego de que la presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei, anunciara los resultados de las encuestas de salida que daban amplia ventaja a Sheinbaum Pardo. Además, dijo, los números que tenía el equipo de campaña también daban ventaja a la morenista.

La llamada se desarrolló con respeto parte de Gálvez y con el reconocimiento de su derrota, contó Cortázar, quien además refirió que fue fácil contactar a Sheinbaum.

El dirigente panista se enteró de la llamada cuando ya se había realizado y enfureció.

Max Cortázar confirma que Marko Cortés se molestó por la llamada de Xóchitl a Claudia: "No le gustó, no sé si piensa que todo se le debe consultar, pero él no consultó lo que hizo en Coahuila". Señala que Gálvez le llamó a Sheinbaum inmediatamente después de que habló Taddei. pic.twitter.com/q0bSnVHAf6 — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) June 12, 2024

“No le gustó, no sé si piensa que todo se le debe consultar, pero él no consultó lo que hizo en Coahuila”, dijo Cortázar en referencia al reparto de notarías, direcciones de planteles educativos y de oficinas del Registro Civil en enero pasado, que hizo público el mismo Marko Cortés en una publicación en redes sociales.

Max Cortázar consideró que una impugnación en la elección presidencial está destinada al fracaso, debido a la amplia distancia entre Sheinbaum y Gálvez

En entrevista posterior, también con Gómez Leyva, el dirigente panista reconoció el reclamo airado a Xóchitl Gálvez por la felicitación a su contrincante morenista, y lo justificó:

“Por supuesto que le dije que no lo compartía, porque no puedes felicitar a quien te acaba de pisotear. Tú felicitas a alguien que te ganó a la buena y le dices: ‘oye felicidades eres mejor que yo, en la contienda resultaste ganador’, pero no cuando te pisotean, no cuando te avientan todo el Estado mexicano, no cuando te difaman, no puedes felicitar”.