García Vilchis exhibe a usuario de redes que despidió a trabajadora “por chaira” (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Como “un botón de muestra al clasismo que se desbordó en la elección”, la encargada de la sección “Quién es quién en las mentiras de la semana”, Elizabeth García Vilchis, expuso el video de un usuario de redes sociales que afirma que despidió a una trabajadora “por chaira”.

“Este sujeto, que se grabó declarando que despidió a su trabajadora del hogar por ‘chaira’, por haber votado por la entonces candidata Claudia Sheinbaum”, dijo.

La persona exhibida afirma: “La señora que limpia mi casa, por ejemplo, se va a oír cule... y no quiero que me tomen a mal, ¿eh? superultramegachaira. Viene una vez por semana y le pago 450 pesos. Pero yo estaba tan encabr… que el lunes que vino le dije: ‘sabes qué, ya no se va a poder’. ‘¿En serio ¿Por qué?’. ‘Sabes qué, que por como vienen las cosas, necesito ahorrar lana, porque se viene feo el gobierno y ni modo, y ni modo’. ‘No, pues ni hablar, ni modo’”.

En el video sigue: “O sea, se oye cule.. y me escucho cule… pero también la tira se rompe de lo más delgado y tienen que sentir un poco el rigor, sobre todo esa gente que es ‘chairo’. Por ejemplo, si tú eres un empresario y tienes dos currículums igual de experiencia y sabes que uno es ‘chairo’, no lo contrates, no lo contrates. Se oye culero, hasta me siento mal diciéndolo, pero ni modo”.

García Vilchis dijo que “la despidió por una cuestión de discriminación, por ser ‘chaira’. El mismo discurso de que iba a subir el dólar cuando ganó el presidente López Obrador, ¿se acuerdan de Chumel? ‘Compren dólares’, decía, pero ocurrió todo lo contrario, el peso sigue siendo una moneda fuerte, se incrementó históricamente el salario mínimo, se otorgó becas a estudiantes, se crearon programas sociales y se combatió la corrupción y la impunidad”.

Exhiben clasismo, racismo e ignorancia de la oposición con @AlexBaks82, quien dijo haber corrido a "la señora que limpia mi casa" por haber votado por @Claudiashein y #chaira.



El tacaño le pagaba 450 por semana y le dijo "necesito ahorrar lana".



Se hablaron solo entre ellos,… pic.twitter.com/G4G2aDjdmf — Manuel Galeazzi (@ManuelGaleazz1R) June 12, 2024

Con dichas expresiones consideró que es una persona que vive en otro México, en el que, incluidos comentaristas, no se asumen como el pueblo, tampoco “se ven iguales a los casi 36 millones que votamos por el segundo piso de la transformación, porque el gobierno dejó de ser para los ricos y para los que se sienten superiores y para los privilegiados, y ahora se gobierna con el pueblo”.

Al inicio de este ejemplo la funcionaria dijo que durante el proceso electoral “la oposición y sus voces mostraron su racismo en radio, televisión, periódicos impresos y digitales. Comentaristas y todólogos en las redes sociales, estos que viven en otro México, estos están muy molestos con el resultado, todos estos personajes que opinaban, que hasta además decían que había un voto oculto, el cual estudios ahora muestran que ese voto oculto del que hablaban fue para la virtual presidenta Claudia Sheinbaum. Bueno, en todo se equivocaron”.

Y aún después de las elecciones “seguían muy molestos, muy enojados”, añadió.