AMLO pide esperar a que terminen trabajos de rescate de cuerpos en Pasta de Conchos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que encontraron restos de personas, ropa y botas de los mineros sepultados en Pasta de Conchos, -en el sexenio de Vicente Fox, en una mina de Grupo México- pero pide esperar a concluir los trabajos para determinar el origen del derrumbe, por lo que evitó hablar de responsabilidades.

Este viernes acudirá a la zona acompañado de la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, porque coincidió su gira en conjunto con la fecha en que visitaría a las familiares en Coahuila.

“Ya se hicieron las rampas y ya se llegó a las galerías, abajo, estamos hablando de dos, tres, cuatro rampas y de profundidades de 146 o 150 metros y fue muy satisfactorio cuando me informaron el sábado pasado que habían encontrado algunos restos, ropa, unas botas, y restos de personas”, informó.

Aseguró que “todavía no podemos decir nada porque esto es apenas el inicio, no sabemos cómo está la mina más al fondo. Sí se tienen desde luego los análisis de dónde pueden estar los cuerpos, pero estamos empezando, ojalá tengamos suerte. No habíamos querido decir nada porque se está trabajando con la fiscalía y un equipo de médicos, sacando pruebas para la identificación de los mineros. Eso es lo que puedo decir”.

Afirmó que es un orgullo para su gobierno porque se trata de una inversión y no de un gasto, pero insistió: “todavía tengo que esperar porque no sabemos que sucedió en toda la mina, es como el inicio de la exploración, es lo primero falta todavía mucho trabajo, se han construido protecciones de todo tipo para control de los gases, para evitar derrumbes, proteger a los rescatistas”.

A tres meses y medio de que termine su administración confía en que aún podría avanzarse en el rescate y la investigación. También indicó que su gobierno dejará establecido que si se presentan derrumbes no se deberá abandonar a los trabajadores y se buscará su rescate.

“Va a quedar constancia de que en casos así no se puede dejar q ningún minero sepultado y hay que buscar la forma de rescatar los cuerpos y entregarlos a familiares”.

Hzo un recuento del derrumbe de la mina Pasta de Conchos en Sabinas, Coahuila, el 19 de febrero de 2006, en el que murieron 65 mineros y destacó que en ese entonces se detuvo el rescate bajo el argumento de que se produjo una explosión “´y aun llegando donde estaban los mineros no se iba a encontrar nada´”.

Expuso que en algunas reuniones con familiares de los mineros atrapados buscaban consenso para determinar si comenzaban el rescate de los restos, además de la reparación del daño en cuestión económica, el mejoramiento en infraestructura de sus lugares de residencia, así como el memorial. Al no obtener la aceptación de todas las familiares para dejar a sus mineros sepultados en ese sitio, se comenzó el trabajo.

“Cuando hablamos con familiares para buscar cómo cumplir el compromiso”, con el hecho de que podía haber muchos gases y era muy riesgoso llegar a dónde estaban los cuerpos “y qué se les planteaba, bueno, se les iba a pagar todos los daños, se les iba a indemnizar, se les iba a construir sus viviendas, iba a mejorar el pueblo, obras públicas y se iba a expropiar el terreno, toda la superficie” para convertirlo en un memorial, “para esto tenía que haber consenso”.

Agregó que algunas mujeres insistieron en llegar a los restos de sus familiares, “se dividieron incluso la mayoría quería que no se rescataran y no por dejar ahí sus familiares sino porque decían los voy a sacar de aquí para enterrarlos en otra parte”, después de un tiempo, la búsqueda comenzó a dar resultados.

Los trabajos se dieron con la conducción de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), apoyados con expertos extranjeros y aun con el incumplimiento de una empresa y la contratación de otra para avanzar.

En torno a la gira en conjunto con la virtual presidenta Sheinbaum, detalló: “Sí, yo tenía pensado ir, pero fui hace tres meses y les dije que en abril. Aquí las recibí y en mayo quedamos que este viernes iba yo a estar allá con ellas y coincidió que vamos juntos a una gira con la presidenta y ella también va a estar ahí”.

Expuso que este hecho “es muy importante porque si no alcanzamos, ya va a ser los del nuevo gobierno, Claudia que es tan sensible. Es de las cosas que estoy tan contento. Imagínese queda esto pendiente con alguien que no le importe y no está del lado del pueblo sino de los potentados, por eso fue algo histórico”.