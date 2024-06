México busca ayuda de Francia para localizar a marinos desaparecidos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que buscan ayuda con otros países para conseguir equipo para la localización de marinos que están en calidad de desaparecidos luego del desplome al mar de una aeronave de la institución.

Estados Unidos indicó que no cuenta con lo necesario para ese tipo de rescate, afirmó.

“Tenemos un asunto con familiares de marinos, pilotos de helicóptero que tuvieron accidente, que están a mil 500, dos mil metros (de profundidad)” y los familiares como es entendible, dijo, piden que se les encuentre, por lo que “el almirante está pendiente”.

“Estados Unidos no puede ayudar, no tienen material, equipo, para entrar a esas profundidades porque además tienen como tradición, cuando pasa algo así, el homenaje es que queden en el mar y se hace toda la ceremonia y no se piensa en todo el rescate”, expuso.

El gobierno mexicano busca estos elementos con el gobierno francés y con ello se insista en la localización de los marinos. “Estamos viendo en Francia”.

El 6 de marzo de este año la Secretaría de Marina publicó un comunicado: “Durante operaciones para el Mantenimiento del Estado de Derecho que realiza esta Institución, se tuvo un lamentable acontecimiento en donde una unidad aeronaval (helicóptero) tipo Panther, mismo que se encontraba a bordo del buque tipo patrulla oceánica de largo alcance ARM ´JUÁREZ´, sufrió un accidente momentos después de haber despegado de la plataforma de vuelo de citado buque a 200 millas náuticas (370 kilómetros) al suroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán”.

Hasta ese momento se desconocían las causas de la caída de la aeronave que transportaba a ocho elementos navales, de los cuales tres fueron rescatados con vida con estado de salud estable, pero “lamentablemente tres de ellos perdieron la vida (dos mujeres y un hombre), y dos se encuentran en calidad de desaparecidos por lo que se implementan las acciones de búsqueda correspondientes”.