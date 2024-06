Morena no define fecha para los foros de la reforma al Poder Judicial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de que, por la mañana del miércoles, el grupo parlamentario de Morena diera a conocer que la semana que viene comenzarían los foros sobre la Reforma al Poder Judicial, en la Comisión Permanente realizada el Senado de la República se debatió el tema electoral, sin que al término de la misma se definiera la fecha exacta del comienzo de los foros.

Tras esperar, al final de la sesión, la votación del punto de acuerdo para que se comenzará a organizar manera oficial la realización de los Foros de la Reforma al Poder Judicial, los legisladores morenistas echaron para atrás y no lo presentaron, el senador Leonel Godoy argumentó que quieren cuidar el proceso legislativo.

“Una vez formadas las comisiones, se presenta el punto de acuerdo para que se decida la próxima semana. Es que quisimos cuidar el proceso legislativo. Se aprueba el miércoles y el jueves empezamos (los foros)”, afirmó.

Ya en la sesión del Pleno con tema “Resultados electorales”, los legisladores debatieron sobre sus puntos de vista de los comicios electorales del pasado 2 de junio en donde Morena obtuvo una amplia mayoría en el Congreso de la Unión.

El primero en comenzar fue el coordinador de la bancada del PAN, Julen Rementería, quien dijo que los legisladores de Morena que ganaron en mayoría tienen una responsabilidad gigante.

“La responsabilidad que adquieren con el resultado es gigante, no habrá contrapesos, habrá posiciones, discusiones, pero no habrá contrapesos, por el resultado felicidades, pero por lo que toca a la responsabilidad es una gran responsabilidad…ha habido una gran demostración de la población par que digan quiero que ellos sean los que gobiernen les doy el poder en el Ejecutivo y el legislativo, ahora ustedes son los responsables de hacer que este país subsista, que crezca y que mejore”, afirmó.

Por su parte, la diputada de Morena, Alejandra Pani Barragán resaltó que el proceso electoral de 2024 fue momento decisivo en la historia del país, no solo porque se tiene a la primera mujer presidenta de México sino porque hay claridad de lo que necesita el pueblo como las reformas propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Este es un momento histórico, no tan sólo porque tememos a la primera presidenta de México, no tan sólo porque es científica, no tan sólo por el gran trabajo que se hizo en la Ciudad de México, sino porque tiene claridad de lo que necesita nuestro pueblo por eso como primer punto son las cinco reformas que estamos poniendo en la mesa como parlamentos abiertos y que serán aprobados por la siguiente legislatura”, resaltó.

Por otro lado, el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano (MC) en la Cámara de Diputados, Braulio López, afirmó que su partido fue el que tuvo más crecimiento en las pasadas elecciones e indicó que, si los diputados y senadores fueran asignados por el número de votos y hubiera un reflejo exacto en la composición del Congreso, MC tendría más diputados y senadores.

“Si los diputados y senadores fueran asignados a partir de lo que se votó por la gente, Movimiento Ciudadano tendría 55 diputados y 14 senadores al ser la tercera fuerza política con más votos tenemos menos diputados y senadores que fuerzas políticas, que partidos políticos con menos votos”, detalló.

Al respecto, la senadora del PRI Beatriz Paredes aclaró que tras la votación de diputados y senadores de Movimiento Ciudadano su partido quedó como la cuarta fuerza en el Congreso de la Unión y no como lo planteaba el diputado.

Así, tras la exposición de una decena de legisladores sobre el tema del día y de sus impresiones, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó, en votación económica, el acuerdo por el que se establecen las reglas básicas para el desarrollo de sus sesiones plenarias presenciales.

También, aprobó el acuerdo de la Mesa Directiva sobre la integración de las tres comisiones de trabajo que funcionarán durante el segundo receso del tercer año de la LXV Legislatura.