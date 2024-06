No estoy de acuerdo en la elección popular de jueces: Miguel Ángel Mancera

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El coordinador del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera, mostró su desacuerdo en la minuta de las reformas del Poder Judicial de elegir a jueces y magistrados por elección popular.

En entrevista en el Senado de la República, el legislador detalló que sobre los debates planteados por Morena se debe tener un parlamento abierto efectivo entre los legisladores para no sea sólo una simulación y se tengan todas las voces interesadas.

“Esa parte es en la que no estoy convencido, esa parte es la que a mí me preocupa, porque si se tiene que elegir los jueces, magistrados y ministros a través de un proceso de elección, si se tiene que organizar a manera de contienda electoral, obviamente sabemos quién y quienes tendrían las estructuras para que para poder organizar de manera efectiva una contienda electoral, me parece que quienes tengan todos los estados y si es que es de manera estatal como se dice, había que conocer el documento que se va a poner a consideración discusión.

“Se debe garantizar de que debe haber parlamento abierto y parlamento abierto efectivo, sí se debe dar garantía de parlamento abierto… lo que se busca es que sea efectivo dada la trascendencia, estamos hablando de trastocar el Poder Judicial de la Federación”, resaltó.

A pregunta expresa si la decisión de la reforma a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) afectaría la economía mexicana, el legislador aseguró que lo que se debería cuidar la seguridad jurídica al país y con ello a los inversionistas.

“En este momento lo que tenemos que darle es seguridad jurídica, cualquier inversionista y lo vemos en los manuales básicos de inversión, uno de los elementos fundamentales para que sea atractivo un territorio como posible centro de inversión es que cuente con seguridad jurídica y la seguridad jurídica en este país la da el Poder Judicial”, afirmó.