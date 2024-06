PAN en el Senado cuestiona método de elección de integrantes del Poder Judicial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El coordinador de la bancada del PAN en el Senado, Julen Rementería, cuestionó el método de elección de los miembros del Poder Judicial que plantea Morena en sus reformas.

El líder blanquiazul explicó las personas no sabrían en qué basar una evaluación de un candidato a juez, incluso se puso de ejemplo él, mismo.

“No es el método adecuado, el poner a la población abierta, ¿cuál va a ser el juez de distrito, de cualquier distrito?, ¿con base en qué los vamos a evaluar?, yo Julen, me hago la pregunta ¿Cómo elijo entre dos?, ¿Valorando qué?. Valorar es su currículum y en todo caso su “expertis” que no lo conozco yo, sus condiciones, sus formas de actuar que tampoco las conozco yo, y en Juez no te puede ayudar en esto, en aquello, ¿Cómo va a hacer campaña? ¿Ofreciendo qué? Lo ´+único que podría ofrecer es el cumplimiento de la Ley”, explicó.

El legislador detalló que esta elección es distinta a la política, ya que los candidatos en la política si pueden ofrecer programas sociales o una estabilidad mayor entre otras cosas, pero aclaró que en el caso específico de los jueces o miembros del Poder Judicial no pueden ofrecer más que lo que diga la Ley.