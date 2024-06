Xóchitl Gálvez está dolida por regaño de Marko Cortés: Damián Zepeda

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de que se diera a conocer que Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, “regaño” a Xóchitl Gálvez por la felicitación a la virtual presidenta de México, Claudia Sheinbaum, tras su triunfo electoral, el senador Damián Zepeda afirmó que la legisladora está “dolida”.

En entrevista en el Senado de la Republica el legislador blanquiazul dijo que es trágico que un dirigente “regañe” a una candidata por ser demócrata.

El senador también aseguró que estaría muy contento que ella, junto con él compitieran por la dirigencia nacional del PAN.

"Me encantaría que compitiera y compito, me siento en un buen momento, puedo aportar, no me pasa nada, no me estoy muriendo por el cargo, puedo ayudar desde otro lado, lo que pasa que ahora digo vamos”, señaló.