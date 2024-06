AMLO admite que hay “inestabilidad financiera”, pero en su gobierno el peso se apreció en 8%

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que hay una “inestabilidad financiera”, pero en su gobierno no se devaluó el peso como en el resto de los sexenios.

Aseguró que “lo devaluó el licenciado Echeverría, el licenciado López Portillo, Miguel de la Madrid, el licenciado Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, el licenciado Peña. Y por primera vez aún como está resulta que se ha apreciado 8 por ciento. No solo no se ha devaluado, sino tiene 8 por ciento”.

Consideró que es importante que se informe todo el tiempo, “da hasta pena porque es como estarnos echando porras pero lo tenemos que subrayar porque si no no se dice nada. Por eso vamos a procurar en este tiempo informar, informar, informar”.

Aún así consideró que la mayoría de la gente lo sabe muy bien, pero hay sectores que están muy desinformados y que se obnubilan por la cuestión política ideológica.

“Por eso también se sorprenden cuando hay un resultado como el del domingo anterior. Dicen qué pasó porque en su conversación no está esto ni nada que tenga que ver con el hecho de que está bien la economía, hay empleo, que la gente está contenta”.

Criticó que lo que está en la conversación es que se está destruyendo al país, “que se está convirtiendo en no sé qué país”, además de la violencia “y hablo con gente que se supone está informada y me dice por qué hubo 60 candidatos asesinados, digo no, no hubo 60 y fueron menos que en la elección del 21, del 18, del 12, del 6”.

Dijo que eso es emitir desinformación “y a ver qué pasa con los narcos y cuál era la relación del gobierno con los narcos y por qué narcopresidente y ahora con lo de la suprema corte y el Poder Judicial, por qué, ¿qué fue lo que escuché? Por qué cualquier persona va a poder ser juez, no sino es cualquier persona tiene que ser un abogado y le va a ayudar si además tiene licenciatura y doctorado. Lo único es que lo elija el pueblo”.

Al finalizar este planteamiento aseguró: “Debemos estar contentos porque está bien la economía”.