AMLO llama a la reconciliación a los pobladores de Tila, Chiapas para acabar con la violencia

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los pobladores de Tila, Chiapas, a la reconciliación para resolver un asunto que más allá de lo judicial, tiene solución en la cuestión social, en la que también pide a las iglesias que ayuden al diálogo.

“Yo iba a ir y conozco al sacerdote que tenía mucha influencia, Heriberto, deben ayudar mucho y como sacerdote, como pastores, no tomar partido, buscar siempre el diálogo, la reconciliación” y, dijo, este mensaje va para el dirigente de cualquier religión que esté asentada en la zona.

“Se tiene que llegar a un acuerdo entre las partes, son dos grupos, dos organizaciones enfrentadas. Esto viene de lejos, es un problema de cuando menos 50 años (…) Hago un llamado a la gente de Tila, a la reconciliación, no se gana nada con la confrontación”.

En torno a si se descarta que en el conflicto haya participación de grupos criminales, el mandatario federal respondió: “Puede ser que haya algo, pero es un asunto que viene de lejos y se han armado de los dos bandos y esto pasó por el movimiento cuando el levantamiento zapatista”.

Sobre el juicio agrario, el presidente López Obrador indicó que ya está en la última instancia, pero esa no es la solución de fondo. “Se quieren resolver las cosas con mandamientos judiciales cuando se trata de temas sociales, culturales. Hay casos donde un juez ordena… en Ángel R. Cabada (Veracruz), que se use a la Guardia Nacional para desalojar a quienes viven hace 50 años en una colonia, sí, nada más que son mil casas. Se hace muy fácil, se ordena el desalojo y cuidado con desacatar”.

Afirmó que las personas desplazadas son los mismos habitantes confrontados con otro grupo de pobladores, pero ya van regresando “y poco a poco se va logrando, son menos los que están en albergues y estamos ayudando”; también se quedan las fuerzas armadas “para que no haya más enfrentamiento porque hay fallecidos”.

Su gobierno, dijo, actúa de manera integral “la gente confía mucho en nosotros nada más que son temas de muchos años” y recordó que incluso “en Tila no se permitía elecciones, creo que ni ahora ni antes”. El jefe del Ejecutivo Federal envió un mensaje más: “Mandarles un saludo a toda la gente de Tila, un llamado a que no se enfrenten, que no haya violencia, hay servidores públicos que están atendiendo albergues, apoyando a pobladores. Ayer se llevó a cabo un tianguis de bienestar”.