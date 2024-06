Juez rechaza ordenar traslado de Ahumada a México

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Una juez federal rechazó ordenar el traslado de Carlos Ahumada Kurtz de Argentina, donde actualmente se encuentra detenido, a México para que enfrente el proceso penal que tiene pendiente por fraude ante un juez capitalino.

María del Carmen Sánchez Cisneros, titular del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en materia Penal en la Ciudad de México señaló que no puede ordenar el traslado del empresario a territorio mexicano porque ella no tiene competencia para obligar a las autoridades de Argentina a cumplir con sus mandatos.

La juez había concedido una suspensión provisional a Carlos Ahumada para evitar la ejecución de la orden de reaprehensión por fraude que había sido reactivada desde el año 2019.

Sin embargo, señaló que dicha suspensión sólo tiene efectos en territorio mexicano y que aunque fue detenido en Panamá y enviado a Argentina, no está acreditado que la captura sea en cumplimiento al mandato de 2019 y, en todo caso, será materia de un procedimiento de extradición sobre el cual la juzgadora tampoco tiene competencia.

“No ha lugar a acordar de conformidad su petición, de que se ordene que el directo quejoso sea trasladado a territorio mexicano a fin de que sea puesto a disposición de éste órgano de control constitucional”, notificó la juez este viernes.

“Lo que se pretende es que este Juzgado intervenga en el procedimiento de extradición a que alude el amparista y el cual se está llevando en Buenos Aires, Argentina; sin embargo, dicha autoridad internacional, no es parte en esta incidencia, por lo que no existe competencia legal para compeler a una autoridad ajena al territorio Mexicano, a que acate una suspensión de amparo. Además, el procedimiento de extradición instaurado en ese país, aun y cuando -sin conceder-, pudiera tener como objeto dar cumplimiento a la orden de reaprehensión dictada en contra del quejoso, es una información que hasta el momento no está corroborada”.